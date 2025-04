Az előzetes várakozásokkal ellentétben Max Verstappen tört borsot a McLaren orra alá a Forma-1-es Japán Nagydíj időmérő edzésén. A négyszeres világbajnok lila szektor nélkül, az utolsó pillanatban autózott pályarekordot Szuzukában, amivel a pontversenyt vezető Lando Norrist 12, de a harmadik helyezett Oscar Piastrit is mindössze 44 ezredmásodperccel verte meg.

A piros zászlóval is megszakított kvalifikáció után Naomi Schiff, a Sky Sports F1 versenyzői múlttal is rendelkező riportere kérdezte az első három helyezettet.

„Meg vagyok lepve” – ismerte el Verstappen, aki az idei első és pályafutása 41. rajtelsőségét könyvelhette el. „Mindent megtettünk azért, hogy a lehető legjobb legyen az autó egyensúlya. Még az időmérő edzésen sem volt könnyű dolgunk, miközben minden edzésen apránként javítottunk rajta.”

„Úgy gondolom, ez adta a különbséget, az utolsó körön pedig nyomtam, ami a csövön kifért. Hihetetlenül kifizetődött, hogy végig a határon, illetve helyenként talán még azon is túl autóztam” – tette hozzá.

Míg Verstappent nagyon is, Norrist érezhetően kevésbé érte váratlanul a holland sikere. Nem is maradt el a dicséret a McLaren pilótájától, aki a folytatásban is kiélezett küzdelemre számít – a csapattársához hasonlóan.

„Boldog vagyok, de gratulálok Maxnak, ugyanis nagyszerű munkát végzett. Le a kalappal előtte” – beszélt elismerően holland ellenfeléről. „Úgy érzem, mindent kihoztam az autóból, nem volt nagy a különbség, viszont Maxnak köre csodálatos volt. Az, hogy mindketten elöl vagyunk, jó, de nem elég.”

„A 7-es kanyar kijáratánál érintettem az egyik kerekemmel a sóderágyat. Apró hiba ugyan, de mint látható, ilyenekkel könnyű időt veszíteni” – értékelt Norris. „Az utolsó köröm nagyon jó volt. Ha újra meg kellene csinálnom, valószínűleg nem mennék olyan gyorsan, mint azt tettem. Úgy érzem, a határon autóztunk, és amink ma volt, nem volt elég.”

„Ez a cél” – felelte, amikor a győzelmi esélyekről kérdezték. „Ugyanakkor senki sem tudja, milyen lesz holnap az időjárás. Lehet, megint egy olyan versenyünk lesz, mint Ausztráliában. Izgalmas futamnak nézünk elébe. Szeretnénk legyőzni Maxot, de biztosan kemény csata lesz” – tekintett előre a 25 esztendős brit.

„Jól éreztem magam, különösen a Q3 elején” – kezdte Piastri. „Az utolsó kör nem úgy állt össze, ahogy szerettem volna, de azt hiszem, még így is versenyben vagyunk. Remek az autónk, a tempónk jó, de a többi csapat közel sincs annyira messze, mint azt a legtöbben gondolják. A ma reggel is elég szorosan alakult.”

„Max kiváló munkát végzett, ott is van a pole-ban, de továbbra is harcban vagyunk a győzelemért. Nem számít, hogy esni fog-e, vagy sem, állok elébe, jöjjön bármi.”