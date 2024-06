Tipikusan olyan forma, hogy bármilyen emblémát elviselne. Betesszük a forgalom kellős közepére, és senkinek nem fog feltűnni. Ez lehet jó és rossz is, de szerintem inkább az előbbi felé dől a mérleg, nem ordít róla, hogy az ázsiai piacról érkezett. Ez főként azért is lehet, mert a BYD dizájnrészlegének vezetője, Wolfgang Egger, egy német úr, aki korábban az Alfa Romeónál és a Lamborghininél is rajzolt, és ahogy látszik, szinte teljesen sikerült európai dizájnnyelvet összeraknia a BYD számára.

Ez már egy ráncfelvarrott modell, 2020 óta készül a Seal U más néven, más emblémákkal az ázsiai piac számára, 2023-as Európába érkezésére kapott új arcot. Ezt a formanyelvet Ocean dizájnnak hívja a gyártó, főként a hullámzó vonalvezetés miatt, amikkel nagyrészt nem lehet mellélőni, a Seal U-ról is elmondható, hogy általánosan szép a szemnek.

4785 mm hosszú, 1890 mm széles és 1668 mm magas, tengelytávolsága 2765 milliméter, felnijei 19 colosak. A forma alaktényezőjén lehetne még javítani, 0,32 nem a legjobb a piacon, a konkurensek szinte mindegyike 0,30 alattit tud, ez pedig fontos a megfelelő hatékonyság elérésében, vagyis a hatótáv teljesítéséhez.

Teljesen LED-es fényszórókat látunk mind a négy sarkán, a hátsókat pedig vékony LED-csíkkal kötötték össze, ezzel is a divatosabb modellek közé sorolva a BYD közepes SUV-ját. Van a márkának van ennél nagyobb is, Tangnek hívják a hétszemélyes modelljüket. Várható annak érkezése is.