A dízelmotorok egyik alapvető különbsége a benzinesekkel szemben, hogy a keverékképzés az égéstérben történik, a motor csak levegőt szív be a működéshez. Tehát ha a befecskendező rendszer által szolgáltatott üzemanyag-mennyiségen felül is éghető anyag kerül a rendszerbe, az bizony gyulladni fog.

Ezért veszélyes, ha kenőolaj jut a hengerekbe, ezzel a motor ördögi, megállíthatatlannak tűnő pörgésbe kezd, ami a totális megsemmisülésig tart. Egy Jaguar XJ-vel feltehetően pont ez történt, és ha egy háromliteres, V6-os, dupla turbós motor kerül ilyen helyzetbe, akkor óriási füstfelhő borítja el a környéket.

Gyógyír van rá, ha időben felfedezik: a leghatásosabb módszer a katasztrófa elhárítására a levegő útjának elzárása a légszűrőháznál, de kézi váltós autónál lehet egy fékezés mellett kapcsolt legnagyobb sebességi fokozattal is, ettől is fulladhat a motor, automatánál pedig marad a fullasztás. Öreg motoroknál az adagoló meghibásodása is okozhatja a jelenséget.

Csakhogy egy modern dízelmotornál nem mindig van elérhető helyen a légszűrő, gyakran szerszámok kellenek a kibontásához, ezek nélkül pedig lehetetlen elzárni a levegő útját. Ilyenkor nincs más lehetőség, csak kihívni a tűzoltókat, és reménykedni, hogy az öngyilkos módba kapcsolt autó nem tesz kárt másban.

A diesel engine runaway kulcsszavakra rákeresve egyébként számos ilyen felvétellel találkozhat az ember a videómegosztókon.