Utoljára 1998-ban, a sárospataki Highlanderben láttam akkor füstöt, mint amilyet ez az Audi A4 kombi lökött ki magából Nagykőrösnél néhány napja.

Nem, ez valószínűleg nem egy “feltekert füstcsavaros” szmókendcsárm szökevény, sokkal inkább a diesel engine runaway jelenség ütötte fel a fejét a motortérben. A dízelmotorok egyik alapvető különbsége a benzinesekkel szemben, hogy a keverékképzés az égéstérben történik, a motor csak levegőt szív be a működéshez. Tehát ha a befecskendező-rendszer által szolgáltatott üzemanyag-mennyiségen felül is éghető anyag kerül a rendszerbe, az bizony gyulladni fog.

Ezért veszélyes, ha kenőolaj jut a hengerekbe, ezzel a motor ördögi, megállíthatatlannak tűnő pörgésbe kezd, ami a totális megsemmisülésig tart.

A leghatásosabb módszer a katasztrófa elhárítására a levegő útjának elzárása a légszűrőháznál, de kézi váltós autónál lehet egy fékezés mellett kapcsolt legnagyobb sebességi fokozattal is, ettől is fulladhat a motor, automatánál pedig marad a fullasztás. Öreg motoroknál az adagoló meghibásodása is okozhatja a jelenséget.