Amikor kedd este egy szűkszavú közleményben tudatták, hogy az Alpine tavaly nyáron érkezett csapatfőnöke, Oliver Oakes azonnali hatállyal lemondott posztjáról, a többség azt feltételezte, hogy az angol szakember azért távozott, mert nem értett egyet a másnap bejelentett Jack Doohan‒Franco Colapinto-pilótacserével.

A felek aztán igyekeztek tisztázni, hogy nem személyes és/vagy szakmai ellentét állt a távozás hátterében:

„Sok hamis dolog jelent meg az elmúlt 24 órában Oli [Oakes] távozását illető döntéséről, olyanok is, hogy nem értettünk egyet, másképp láttuk a dolgokat. Mi sem áll távolabb az igazságtól, ezeknek nincs valóságalapja. Olival nagyszerű a viszonyunk, hosszú távú terveink voltak a csapat felemelésére. De tiszteletben tartottuk és elfogadtuk a lemondását. Az okoknak nincs köze a csapathoz, azok személyes jellegűek” – magyarázta az olasz a közösségi médiában.

Oakes nagyon hasonló tartalmú kijelentéssel toldotta meg Briatore posztját: „Megtiszteltetés volt Enstone-t vezetni, micsoda csapat, micsoda hely! A lemondásom személyes okokból történt. Flavio amolyan második apám, csakis támogatást kaptam tőle, amióta elfoglaltam a posztot.”

Egy pillanatra úgy tűnhetett, hogy ezzel vége is a történetnek, ám csütörtök délutánra újabb érdekes információk kerültek napvilágra: a The Race a The Telegraphra hivatkozva az F1-es hírfolyamba is bedobta, hogy Oakes lemondása néhány nappal azután következett, hogy öccsét, Williamet múlt csütörtökön Silverstone közelében a gyanú szerint sikkasztással vagy egyéb visszaéléssel szerzett, jelentős mennyiségű készpénzekkel kapcsolták le és vették őrizetbe a rendőrök.

A 37 éves Oliver és a 31 éves William egyaránt az alsóbb kategóriákban aktív Hitech Global Holding igazgatói. Logikus következtetés, hogy a báty legalábbis az Alpine jó hírének megóvása miatt mondott le, rossz esetben akár valamilyen formában köze is lehetett öccse machinációihoz, ez egyelőre nem világos.

A Motorsport.com ugyanakkor úgy értesült, hogy Oakes alpine-os lemondásának nincs köze az ügyhöz, a szaklap megkeresésére pedig az F1-csapat pedig nem kívánt nyilatkozni, mert őket nem érinti az ügy.