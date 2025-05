Az év eleje óta arról szóltak a hírek, hogy az Alpine-nál 2025-re szerződtetett Jack Doohan nem tölti ki az évet, ugyanis az alakulatot legfelső pozícióban vezető Flavio Briatore a januárban a Williamstől megszerzett Franco Colapintót ültetné a helyére.

A dolog az elmúlt héten kapott újabb lendületet, a miami hétvégén már sokan már készpénznek vették az amúgy a csapat dolgozói – és főnöke – által kedvelt ausztrál lecserélését.

Miután tegnap este bejelentették, hogy a csapatfőnök, Oliver Oakes azonnali hatállyal lemondott posztjáról, feladatait pedig Briatore vette át, csak idő kérdése volt a versenyzői csere bejelentése is, ami ma reggel meg is történt, azaz a jövő hétvégi Emilia-romagnai Nagydíjtól Pierre Gasly mellett már Colapinto vezeti az Alpine másik autóját.

Érdekesség, hogy Colapinto előléptetése a közlés szerint egyelőre csak a következő 5 futamra szól – könnyen lehet, hogy Doohannek még van remény a visszatérésre -, azt is megerősítették, hogy az ausztrál a csapat „integráns része” marad tartalékosi pozícióban. (Gyaníthatóan ez azt jelenti, hogy Colapinto maradása a pályán nyújtott teljesítménytől és/vagy a szponzori támogatástól függ, rossz esetben pedig Doohan ülhet vissza. A szabályok szerint egy Forma-1-es csapat egy idény során összesen négy különböző versenyzőt vethet be, az oda-vissza cserének így nincs akadálya.)

¡VamosFranco! 🇦🇷@FranColapinto will be making the step up to race driver for the next five races. pic.twitter.com/tafrINGm4B

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 7, 2025