Hasonlóan a külsőhöz, belül is szinte ugyanazt látni, mint egy mezei X3-ban. Egyedül a motorindító gomb lett kék, de az automatikus váltó funkcióit kínáló kar, vagy a kijelzők, műszerfal nem igazán változott. A belsőhöz felhasznált anyagok mind elsőrangúak, szemre is csinosak és hozzájuk érni is kellemes, a végletekig kiforrott forgótárcsás menüvezérlés pedig tényleg tananyag lehetne, pláne a képernyősimogatásba belebolondult tervezőknek. Szerencsére a BMW-ben a klíma kapcsolói, hőmérsékletszabályzói ugyanúgy megmaradtak, mint a világítás forgókapcsolója.

Ülései kényelmesek, akad benne számos USB aljzat, nem spóroltak a belső világítással sem, így sötétben nem reménytelen az ülés alá hullott dolgok megtalálása sem, sőt, a ki és beszállásnál az autót körbevilágító fények sem merülnek ki az önreklámban, hanem valóban hasznosak.

Helykínálata mindkét üléssorban elegendő a 190 centis hosszú embereknek, hátul, az állítható dőlésszögű háttámlás ülésekben ülve is van elég láb- és fejtér is. Ugyan a hátsó ajtó nyílhatna nagyobb szögben is, de így sem zavaróan szűk a nyílás. Csomagtartója 510 literes, ami 40 literrel kisebb a mezei X3 csomagtartójánál. A háttámlák ledöntése után 1560 literes is lehet, és sík felületre lehet rámolni és van kis rekesz a töltőkábelnek is. Feltéve, hogy nem az összeset akarjuk oda besuvasztani, mert az nem fog menni.