Tökéletesen magától értetődő az Audi e-tron vezetése. Persze vannak villanyautós jegyek, de ha a kocsi hangszóróiból hagyományos motorhangot sugároznának, simán hihető lenne, hogy normál modell. Ám nemcsak a motorhang hiányzik, hanem gyakorlatilag szinte minden zaj. Kiemelkedően csendes a kocsi. Még 200 km/órás sebességnél is visszafogott szélzaj hallatszik csak. A légmozgás hangját azonban nem a megszokott helyről, az ablakoktól hallani, meglepő módon a tető felől érkezik.

Alapesetben nem átütő, de megfelelő erővel mozog a 2,5 tonnás e-tron, ha sportosabb előadásra vágyunk, akkor a drive-select kapcsolót Dynamic módba érdemes állítani, Ilyenkor gyorsabb a gázreakció és vehemensebb a gyorsulás is. Álló helyzetből normál gyorsítással 6,6, míg a gázpedált a kickdown ponton is áttolva 5,7 alatt éri el 100 kilométer/órás tempót. Ez Teslákhoz mérten nem kiemelkedő érték, de hagyományos 2,5 tonnás szabadidő-autók szintjén egész jó. Mivel nincs semmilyen hangélmény és váltás sem, ezért nem tűnik fel, mi történik, csak a mutató söpör végig a műszerfalon, amíg nyomjuk. Akár 200 km/óráig. Azt is lazán tudja és tartja a kocsi.

Saját mérésünk szerint 3,7 másodperc alatt gyorsul 80-ról 120 km/órára, ami igazán remek érték, egy Audi Q7 3.0 TDI 4,8 másodperc alatt tudja ugyanezt.

Mivel súlypontja alacsonyan van és súlyelosztása is egész jó, gyors kanyarok is vállalhatók az e-tronnal, amit a Dzsebel Hafít hegyi szerpentinen próbálhattunk ki. Ez az út szerepel a Forza Motorsport 7-ben, a valóságban is közúti versenypályának hat.

A tulajdonosok vélhetően sosem fognak ilyen tempóval kanyarodni vele, így elmondom, hogy sokáig nagyon semleges a viselkedése, aztán kissé az orrát tolva négy kerékkel sodródik. Bár alapesetben a hátsó kerekek hajtottak, az elektronika olyan gyorsan reagál tapadásvesztéskor, és küld előre nyomatékot, hogy driftelésre nincs esély.

Hibrideknél és villanyautóknál kritikus kérdés a fékezés, hiszen elsőrangú szempont, hogy jól működjön lassításkor az energia-visszanyerés, ugyanakkor erős fékezéskor a hagyományos tárcsáknak kell megfogni a kocsit. Az e-tronnál sikerült remekül megoldani ezt, nem érezni az átmenetet.

Kormányzása kevés kapcsolatot mutat az úttal, a változó áttétel miatt kellően direkt, de a szervorásegítés túlzó, igen könnyű tekerni a kormányt. Nagy méretei ellenére fordulékony a kocsi, nem gond vele szűk helyen mozogni. Légrugói és adaptív lengéscsillapítói ügyesen bánnak el az úthibákkal, földúton pedig jól jön, hogy akár 5 centit is emelhetünk a kasztnin.

Ami nehézséget okoz a vezetésben, az a visszapillantó kamerák használata. A kollégákkal megbeszélve mindenki elkövette ugyanazt a hibát: sávváltáskor odanéztünk, de automatikusan a tükrök helyére és nem a képernyőkre, nem láttunk autót és mentünk. De miért nem láttuk? Mert nem volt ott tükörlap.

Mindenki megúszta, de az egyik kolléga csak a másik autós fékezésének köszönhetően. Tehát 15-20 év beidegződés nem múlik el azonnal. Azt is meg kell szokni, hogy a bal oldali képernyő nagyon éles szögben van. Persze van előnye is a képernyőknek, éjszaka például sokkal tisztább képet adnak, mint a tükrök és kiszűrik a mögöttünk lévő autók fényszóróinak vakítását.