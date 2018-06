Elég egy röpke pillantást vetni a belsőre, máris tudjuk, a Jaguar ott van, ahol lennie kell. A különc megoldásokkal sosem fukarkodott ugyan a prémiummárka, de a használhatóság, és főként az alkalmazott, innovatívnak gondolt megoldások nem voltak mindig összhangban az autó megjelenésének dátumával – főként a német prémiumgyártókkal összevetve. Ennek most vége.

A Range Rover Velarból származó dupla érintőfelületes, Touch Pro Duo médiarendszer és a digitális műszerfal nemcsak jól néz ki, de mindegyik kellően nagy felbontással bír, a klímavezérlő gombokban elhelyezett kör alakú kijelzők parádésan jól mutatnak és magas fokú igényességről tanúskodnak. A médiarendszer tudásáról is sokat lehet mesélni: mesterséges intelligencia figyeli a vezető szokásait, a navigáció figyelembe veszi az útvonal domborzati jellemzőit és a vezetői stílust is, majd ennek megfelelően határozza meg a hátralévő hatótávolságot.

Természetesen okostelefonra telepített applikációval távolról is lekérdezhetjük a fontosabb adatokat, vagy elindíthatjuk a klimatizálást, ha éppen zimankó vagy hőség van odakint. Egyszerűnek azért nem mondanánk a kezelhetőséget és egy parányival reagálhatna gyorsabban a kijelző is, de azért megtanulható a kezelés, és kellemes a végeredmény. Piros pont jár azért is, hogy az alapfunkciók könnyen elérhetőek (pl. külön gombokkal a hűtés/fűtés), azokért nem kell a menüerdőben vándorolva megizzadnunk.

A méretes tengelytávnak köszönhetően nem csak elöl kényelmes az utazás, a hátsó sorban is jól elférni, egy 190 centi magas vezető mögött vígan utazhat egy ugyanolyan méretű utas. Az erősen lefelé ívelő tetővonal miatt sem kell aggódnunk, a Jaguar a fejtér kérdését is eszesen oldotta meg. Az egész utastér felett panorámatető húzódik végig, ami árnyékoló híján több helyet hagy a fejnek, pedig a tetőablakok pont az ellenkezőjéről ismertek. Az UV-szűrős áttetsző plafonon keresztül kellő fény áramlik be, de nem vakít a napfény sem, és állítólag nem is melegszik tőle jobban a kabin. Utóbbit a 20 fok körüli, legtöbbször felhős időt prezentáló kora nyárban se megerősíteni, se megcáfolni nem tudtuk.

Csomagtérben is komolyat villant az I-Pace, hátul 656 literes az üreg, amit a támlák ledöntésével 1453 literig lehet bővíteni. Elöl is jutott hely egy apró, 27 literes csomagtérnek, egy kisebb táskának ez pont elegendő.