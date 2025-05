A Fuso Canter még kevéssé ismert idehaza, de könnyen lehet, hogy a közeljövőben változni fog. Maga a modell immáron több mint hat évtizede színesíti a könnyű és közepes teherbírású teherautók szegmensét. 1963-as bemutatása óta több mint 4,5 millió példány készült belőle. Eredete azonban még ennél is régebbre vezethető vissza: 1932-ben egy autóbusz esetben bukkant fel amit a Mitsubishi Heavy Industries kobei hajó- és gépgyárában építettek. Az autóbusz hivatalos átadásán, amely a japán vasút számára készült, megkérdezték a munkásokat, hogy mi legyen a beceneve. A „fusō” is a jelöltek között volt, amely a „fusang” japán szóból ered, amelynek jelentése a „Nap eredete”.

Hazájában azonban nemcsak autóbuszokra, illetve könnyű- és közepes teherbírású teherautókra, hanem nehéz-kategóriás nagy tehergépjárművekre is ráteszik ezt a márkanevet. Mi itt Európában azonban leginkább a Cantert ismerhetjük, amely az európai piacra a portugáliai Tramagalban készül. A Daimler Truck ugyanis immáron többségi tulajdonnal rendelkezik a Mitsubishi Motor Corporation’s Truck & Bus Divíziójában.

Tavaly kisebb-nagyobb csinosítgatásokon esett át a modell, és ezzel párhuzamosan újabb változatok jelentek meg belőle. A Bauma kiállításon nézte meg a Vezess a megújult Cantert.

Külső

A Fuso Canter tényleg olyan, mint egy öltönynadrág, amit mindenki olyan hosszúra szab, amennyire csak szeretne. Az alapváltozat 1,7 méter széles fülkével készül, míg a komfort és a legénységi fülke két méter széles. Vagyis egy picit nagyobb benne a válltér. Ez a komfort azonban csak a belsőégésű változatok sajátja, az elektromos kivitel nem érhető el legénységi fülkével egyelőre.

Ezen felül a megrendelők hatféle tengelytávval választhatják (2500-4750 mm), teherbírását tekintve pedig létezik belőle B-s jogosítvánnyal rendelkező változat is (3,5t). A kínálat csúcsát azonban a 8,55 tonna össztömegű változat képviseli ezen a téren.

8 fotó

A negyedik negyedévtől az eCanter teljesen új alváz-konfigurációkban érhető el. Ez annak köszönhető, hogy a mérnökök új akkumulátor-elrendezés mellett döntöttek. Így nagyobb, például darus és emelőkosaras felépítmények is elférnek az eCanter alvázán. Sőt, igazából alkalmazásának csak a fantázia szabhat határt, hiszen hulladékgyűjtő és konténeres változat is létezik belőle. A hagyományos ponyvás-platós változatnál mindössze 850 mm a rakodási magasság, vagyis derékmagasságba kerül a rakfelület. Kézi rakodásnál így kevesebbet kell hajolgatni.

Kifejezetten „felépítmény” barát, jobban elférnek alvázán a mellékhajtások is. A 2500, valamint a 2800 mm-es tengelytávolsággal bíró változatok egy darab akkumulátorral (S), a 3400, továbbá a 3850 mm tengelytávolságú variánsok két darab akksival (M), a 4450 és 4750 mm-es tengelytávolsággal rendelkező példányok pedig három darab energiatároló berendezéssel készülnek (L).

A teherautó 2024-ben esett át szolid faceliften, amelynek során LED-nappali menetfénnyel rendelkező fényszórókat, valamint a korábbinál szélesebb, zongoralakk színű betétet helyeztek a két lámpa közé, de megújult a hűtőmaszk is. A főbb kontúrok természetesen változatlanok maradtak. Dizájnja révén jól azonosítható és egyáltalán nem kelt olcsó távol-keleti teherautós hatást. Hatalmas külső visszapillantókkal készül, amelyek a vékony keretek miatt néha beleolvadnak a környezetbe, éppen ezért nem árt vigyázni velük.

Belső

Barátságos utastérrel találkoztunk a Fuso Canterbe bepillantva. Egyik legnagyobb előnye a széles szögben nyitható oldalajtó, így könnyű a ki és beszállás a kis teherautóba. Ráadásul számos más modellhez hasonlóan a beszállást itt is segítik az A-oszlopra szerelt nagy méretű kapaszkodók.

Megújult műszerfala modernebbnek és igényesebbnek hat. Műszeregysége immáron teljesen digitális és olyan adatokat jelez ki, mint például az aktuális sebesség, az akkumulátor töltöttsége, vagy éppen az energia visszatáplálás mértéke. A műszerfal közepén 10 colos átmérőjű színes kijelző kapott helyet a multimédia rendszer kezelésére.

Egyes változatok bőrborítású multikormánnyal és narancssárga betétekkel ellátott légbeömlőkel, valamint ugyanilyen színű varrással készülnek, ezek a megoldások kiemelik a szürke teherautók hétköznapi világából. Az ülések kárpitja kellemes tapintású, személyautós érzetet nyújt. A Canter orrán még mai napig ott van a Mitsubishi-logó, ennek a kormányról viszont már csak a Fuso felirat köszön vissza. A mai személyautós divat köszön vissza két küllős kormányról, érdemes megnézni Mercedes-Benz S-osztály vagy a Skoda Octavia hasonló elemét, a hasonlóság miatt. A kormány fogása is kellemes, nem ellensége a dolgos kéznek, ez is kissé autós utánérzéssel bír, köszönhetően a puhább kialakításnak.

A váltókar a kormánykerék mellé került, jobb oldalra a kézifék pedig a vezetőülés mellett található, bal kéz felől. Japán belpiacos változatokban van egy kis színes kijelző a középső, belső visszapillantó tükör helyén. Ez egyes európai változatokban is felbukkan. Ezen jeleníthető meg a hátsó kamera képe.

Azért annyi tárolórekesz nincs benne, mint mondjuk egy nappali fülkés közepes teherbírású teherautóban, de a két ülés között találunk egy kis tárolót, illetve az ajtózsebekbe, valamint az utasülés előtti kesztyűtartóba is pakolhat az ember. Ebben azért az is szerepet játszik, hogy billenthető a fülkéje, így a műszerfal teteje már eleve „nem játszik” a kialakítható fakkok szempontjából. A mérnökök apróságokra is gondoltak, kabát akasztó is van a kabinban. Hálóágyat viszont kár lenne benne keresni, de még az üléseken sem igazán lehet végignyúlni. Ez ízig-vérig városi teherautó.

Technika

Háromféle dízelmotorral és kétféle elektromos-hajtással készül a Fuso Canter. A modell elektromos változata 2023-ban érkezett meg, jelenleg 53 féle változatban készül. Hajtásáról állandó mágneses, vízhűtéses szinkronmotor gondoskodik, amely kétféle teljesítményszinten (150 és 175 lóerő) rendelhető. Mindkét motor 430 Nm-es nyomatékot kínál.

Az eCanternél az volt az elsődleges szempont, hogy a teherautó ne cipeljen magával feleslegesen akkumulátort, ha nincs szüksége rá. Így egy darab, 41,3 kWh kapacitású akksival például 70 kilométert képes megtenni egy feltöltéssel. Maximális számú akkumulátor esetén (L) 123,9 kWh-os kapacitással és akár 200 kilométeres hatótávval lehet számolni. A Fusoba lítiumion-vasfoszfát, vagyis LFP akksik kerülnek, amelyeket alapvetően hosszú élettartamra terveztek.

Töltésüket 22 kW-os AC-töltővel, vagy 104 kW teljesítménnyel bíró DC-töltővel lehet elvégezni. A legkisebb esetén bő négy órát vesz igénybe a töltés AC-töltővel, a legnagyobbnál pedig hat órát. A DC-töltővel viszont 24 vagy 39 perccel kell számolni az akkumulátorok 20-ról 80 százalékra való töltése esetén.

Érdekesség, hogy Japánban már kísérletezik azzal a márka, hogy az akkumulátorok egyes személyautóknál alkalmazott módon rapid módon cserélhetők legyenek. Ehhez a gépjárművezetőnek csak be kell állniuk az eCanterekkel egy automatikus üzemmódban működő állomásra, ahol egy robot kevesebb mint 5 perc leforgása alatt kicseréli a teherautó akkumulátorát.

A dízel paletta az elektromoshoz közel hasonló értékeket kínál, ám lényeges különbség, hogy a leendő üzemeltetők háromféle teljesítmény (130,150 és 175 lóerő) közül választhatnak. A 3.0 literes, négyhengeres dízelmotorok 300, 400 vagy 430 Nm-es nyomaték leadására képesek.

Az felfrissített Canter számos vezetéstámogató rendszerekt kínál. Egyfelől immáron a hatodik generációs aktív vészfékasszisztenssel rendelkezik, emellett intelligens sebesség asszisztenssel, éberségfigyelővel, elindulássegítő asszisztenssel, valamint holttérfigyelővel is ellátták. Emellett elinduláskor audio- és vizuális hangjelzéssel figyelmzeteti a sofőrt, ha veszélyeztetett úthasználó, például kerékpáros vagy gyalogos tartózkodik a jármű előtt.

Vezetés

A faceliften átesett Canter, valamint legújabb alvázkonfigurációinak bemutatója statikus volt, vagyis nem lehetett vezetni a kis jószágot, ennek ellenére a sajtóanyagokból az érződik ki, hogy a kis méretű teherautó kifejezetten városban érzi jól magát. A COE (Cab-over-engine) kialakításnak köszönhetően a gépjárművezetőnek kiváló kilátása nyílik az útra, illetve a jármű környezetére.

A 3,5 tonnás, 1,7 méter széles fülkével és 2500 mm-es tengelytávolsággal rendelkező Canter például alig 10,2 méteres fordulókörrel büszkélkedhet, ami ideálissá teszi a belvárosi használatra. De egy 2800 mm-es tengelytávolságú modellnél sem nagyobb ez az érték 12 méternél. A gyártó szerint a modell egyik kiemelkedő előnye lehet a kiváló manőverezhetőség, mivel szűk helyen is könnyen el lehet vele boldogulni. Kerékfelfüggesztése független, amely általában jó menetkomfortot eredményez.

Összegzés

Egyre több nyugat-európai városban vezetnek be alacsony-emissziójú, vagy zéró-emissziójú zónát. A Fusonál valószínűleg ebben látták meg a fantáziát, hogy belevágjanak egy nagyobb piaci hódításba az elektromos változattal.

A korszerűsített Canter ugyanakkor dízelhajtással is versenyképes lehet, bár abban az esetben inkább az építőipari, valamint a disztribúciós áruszállítás lehet célterep számára. Az elektromos változatok pedig kiváló szolgálatot tehetnek a kommunális feladatok ellátása terén. A Canter egyik legnagyobb előnye maga a fülke, hiszen nincs nyújtott motorháztető mint a furgonoknál, ennek köszönhetően jobb rálátás nyílik a jármű környezetére. Visszapillantó tükre viszont nagyon beleolvad a környezetébe, célszerű lehet áttérni a digitális változatra, vagy egy megerősített tükörházra.

A Fuso Canter kizárólagos hazai vezérképviselete az ITE Bus&Truck Kft. Tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az N1 kategória (legfeljebb 3,5 tonna) kifutó sorozat a GSR előírások miatt. Emiatt nagyon kis darabszámban kapható és bár még rendelhető, Magyarországra maximum 2026-ban juthat belőle. A dízelesből a 3S13/3C15AMT típusváltozat nettó 13-16 millió forintba kerül. A 4S15e/ 4C15e / 6S15e változatokért pedig 25-30 milliót kell letenni az asztalra. Hasonló konstrukciójú teherautókat kínál az Isuzu is a 3,5 – 14 tonna közötti szegmensben. Ennél egy pár éves használt, 3,5 tonnás változat például nettó 11 millió forintba kerül. Egy billenőplatós M21-es, 3,5 tonnás Isuzu újonnan pedig 13-14 millióba fájhat ÁFA nélkül.



A Fuso Canter a frissítések révén korszerű városi teherautóvá vált, reális alternatíva lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a szűk belvárosi utcákra keresnek sokoldalúan felépítményezhető strapabíró teherautókat.