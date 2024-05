Kulcselfordítás és gombnyomás nélkül indul az autó, bár van indító- és leállítógomb, csak nem muszáj használni. Egy könnyen nélkülözhető mozdulattól megkímél az autó.

286 lóerő igazán sok, de az ID.7 motorereje nem olyan brutális, mint a kétmotoros autóké, amelyek még a nyakadat is megterhelik gyorsításkor, az utasoknak pláne rémisztő a sok rakétaszerű megindulás. Itt is bőven elég erős a motor, nagyon jól megy a tesztelt Volkswagen ID.7, kamionokat is át lehet lépni vele, csak azt a bősz villanyautós übererőt ne keressétek az egymotorosban.

Talán a legfontosabb feláras tétel az ID.7 extralistájáról az adaptív lengéscsillapítás. Egyéni üzemmódban a gátlók keménységét nagyon széles skálán állíthatod be, de a kényelmes és a sportos üzemmód alapértelmezett hangolása is pont jó. Nem kell ide-oda kapcsolgatnod köztük, hogy a különbségeket észleld. Elegáns a kétszéles gumigarnitúra, ami nem csak a tesztautóra extraként szerelt 235/45R20 és 255/40 R20-as gumikkal adott, hanem az alapáron járó 19-es felnikkel is.

Nagyon békés és nyugodt autó a tesztelt VW ID.7. A Comfort az alapértelmezett üzemmód, ami tényleg nagyon kényelmes. A Citroën C5-X-ből születhetne ennyire jó elektromos utazóautó.

Az ID.7 a tenyerén hordoz utazás közben és mindent megtesz, hogy cseppet se fárasszon el. A 2,1 tonnás autó súlya is benne van abban a kizökkenthetetlenül finom siklásban, amit hosszabb utakon celebrál.

120-130-nál olyan csend van bent, mintha víz alatt úsznál. Az oldalüvegezés elöl és hátul is dupla, ami segít a szélzúgás kiszűrésében. A villanymotor más autókban is halk, de itt a futómű is nagyon csendes A tesztautóban a feláras kettős oldalüvegezés mérsékelte a szélzajt.

Más sárnehéz villanyautókhoz képest az ID.-ben van élet. Szépen fut, jól betámaszt kanyarokban, amiben segít neki az adaptív lengéscsillapítás. Kanyarban pontosan irányítható, precízen fordul és jól kiszámítható, mikor kezd sodródni.

Sajnos a farával nem tudsz játszani, mert kis moccanás után vizes úton is elveszi a gázt az ESP, de a kipörgésgátlás gyorsasága imponáló. Gázadásra az ID.7 nem tolja az orrát, annyira jó, hogy a villanyautók között szaporodnak a hátsókerék-hajtásúak. Gázelvételkor az elektromos ötajtós érezhetően könnyedén siklik tovább, minimális lassulással. Kár, hogy a fék bizonytalan, nem eléggé felfújt gumilabdára emlékeztet lenyomásakor, de maga a lassulás persze jó.

Igazán szép képet vetít a szélvédőre a Head-Up display, a HUD friss grafikával tudatja, amit kell, nagyon jól leolvashatóak az adatok és azzal kapcsolatban sem hagy kétségek között, hogy adottak-e a feltételek az indexeléssel kezdeményezett sávváltáshoz.

Az automatikus sávváltás jókora ráhagyással dolgozik, jelentős távolságot hagyva, nagyon óvatosan vált sávot, de kis forgalmú autópályán és autóúton használható. A sávváltás akkor működik jól, ha lazán tartod a volánt és akkor megcsinálja az indexelés után. Ha szorosan tartod a kormánykereket, azt a sávváltási impulzus felülbírálatnak hiheti.

Az adatív tempomat és a sávtartórendszer olajozottan működik, tényleg képesek tehermentesíteni eseménytelen autópálás vezetéskor, amiből a normális sztrádasebességnél zuhanó hatótávú villanyautóban elég sok adódik. Az autó által vélt sebességhatár-túllépésre hangjelzéssel reagáló táblafelismerő asszisztens sivalkodása a felső menüsor állandó csempéjével gyorsan deaktiválható, ami kisimítja az idegrendszeredet.

Sokat mentem az autóval éjjel autópályán és országúton, ahol három dolog kristályosodott ki róla. Rendes hatótávja van, nagyon pihentető vele az utazás és minden pénzt megér a LED-mátrix fényszóró.

A fénykard kettéhasítja a sötétséget az autó előtt. A fénykéve jól követi a kanyarokat, töltésen és fák között is jól dolgozik, ügyesen kiiktatja a távfényből a diódák variálásával a vakított embereket. Nagyon jó érzékkel tereli a fényt, szélesíti a fénykévét lakott területen belül és nyújtja országúton.