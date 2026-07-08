Vannak autók, amelyekre azt mondjuk: ízlés dolga. Aztán vannak azok, amelyeknél az ízlés már rég kiszállt a kocsiból, becsapta maga mögött az ajtót, és gyalog ment tovább. A képeken szereplő Opel pont ilyen.

Az Opel Astra F kabriót valaki a 2000-es évek mozgó tuningemlékművé faragta ki. A fotókat olvasónk küldte.

A külsőn rögtön ott vannak a felfelé nyíló ajtók, amelyek a korábbi tuningkultúra abszolút csúcsát szimbolizálják. Mondjuk nem volt elég a zsanérokat cserélni, még a tükröket is át kellett helyezni az A oszlop tövéből az ajtókra. Ehhez jön a zöld fényezés, az átdolgozott első lökhárító, a nagy felni, a látványos küszöb. Ne menjünk el szó nélkül az egyedi fényszórók és a sárvédőkre került szellőzök mellett sem. A rendszám takarásához használt papírlap pedig a menőség olyan szintje, amelyet általánossá kellene tenni olyan rendezvényeken is mint az IDOLZ vagy az AMTS.

Belül sem fogta vissza magát az építő

Bézs-zöld kárpitozás, átalakított műszerfal, sportkormány, sportülések, A oszlopra pakolt órák (isten tudja, mit mérnek, lehet, a különböző időzónákat mutatja), ajtóba épített hangszórók, erősítő vagy hangváltó az ajtókárpiton – ez már nem az a kabrió, amivel csendben elgurulunk a Balatonig.

Az F Astra kabrió a kilencvenes évek egyik ismert, megfizethető nyitott Opelje volt, Bertone-közreműködéssel készült, és a maga idejében teljesen normális választásnak számított annak, aki négyüléses kabriót akart, de nem prémiumáron. A gyári forma egyszerű, letisztult, kicsit szögletes, de pont ettől működik. Ezért is különösen erős a kontraszt: a képeken látható példányon már kevés maradt a visszafogott német alapkarakterből.

Opel Astra F Az Opel Astra F 1991-ben váltotta le a Kadett E-t. A típus az Opel egyik legsikeresebb modellje lett: a gyár adatai szerint nagyjából 4,13 millió készült belőle 1991 és 1997 között, ezzel máig az Opel legtöbbet gyártott modelljei közé tartozik. Három- és ötajtós ferdehátúként, lépcsőshátúként, kombiként is készült. Caravan kombiként, áruszállító jellegű kivitelben és kabrióként is létezett; utóbbit a Bertone tervezte. Az F Astra nem csak névváltás volt a Kadetthez képest: az Opel akkoriban erősen ráment a biztonságra, ezért az Astrákban már övfeszítők, magasságban állítható első övek, csúszásgátló üléskialakítás és az ajtókba épített dupla acél oldalvédő elemek is megjelentek, miközben a motorok katalizátorral készültek.

Persze használt autóként ez már egészen más kérdés. Egy ilyen átépített Opel esetében nem az a legfontosabb, hogy hány lóerős volt eredetileg, hanem hogy mit, hogyan, ki és milyen minőségben alakított át rajta. A felfelé nyíló ajtók, az egyedi belső, a hangtechnika, az elektromos módosítások és a karosszériaelemek mind olyan pontok, amelyeket vásárlás előtt nagyon alaposan át kell nézni. Persze csak akkor, ha valaki ilyen autóra vágyik…amit azért nehezen tudunk elképzelni.

Nincs is sok eladó kabrió ebből a generációból, összesen egy darabot találtunk a Hasznaltauto.hu-n, 1,1 milliós áron.