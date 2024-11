Nagyon egyedi ez a nyitható tetős Opel Astra F, de a tulajdonos mégsem boldog. Olyannyira nem, hogy már tele van a zsákja az egésszel, mint a télapónak. Csüggedt üzenetet fogalmaz meg a hirdetés címében és leírásában is.

OPEL ASTRA F 1.6 Classic Start VALAKI VIGYE INNEN LÉGYSZI Korának megfelelő állapotban. Motornak nem volt ereje 2 szerelőnél voltam vele de nem javították meg. Kompresszió van 15 bar. Injektort csere volt. Kipufogó nincs eldugulva. Legutóbb mikor elhoztam a szerelőtől kifolyt belőle az összes olaj. Meguntam, valaki vigye el… – olvasható a hirdetésben.

Ha valaki ezek ellenére is lát benne fantáziát, akkor nem is választhatna jobb időpontot a vásárlásra, mint a mostani, hiszen szezonon kívül érdemes kabrít vásárolni. Ilyenkor ugyanis olcsóbban hozzá lehet jutni egy nyitott tetős verdához. Nyáron „mindenki” kabriót akar és nagyon jól tuják ezt azok is, akik ilyen autót kínálnak eladásra.

Mi is az Astra kabrió?

Az Astrának a nagysikerű Kadett kabrió örökségét kellett tovább vinnie. A Kadett nyitott tetős változatából – melyet a híres olasz Bertone műhelyében készítettek 1987 és 1992 között – közel 55 ezer példány gyártottak. Nem volt tehát kérdés, hogy az új Astra F is kap egy kabrió változatot – ismét Bertone tervei alapján.

1993-ban, a Genfi Autószalonon mutatták be az Opel Astra F kabriót, amely még abban az évben, szeptember végén megjelent az olasz piacon. Az autó különlegessége az elektromos tetőmechanizmus volt, amely egyetlen gombnyomással működött. Akár 15-20 másodperc alatt le lehetett hajtani a vászontetőt, és ugyanolyan gyorsan fel is lehetett zárni.

„A tervező képes megálmodni azt a terméket, ami még nem létezik. Előre látja a piaci ízlés változásait” – fogalmazott anno a Bertone alapítója, Nuccio Bertone.

Ennek az előrelátásnak köszönhetően született meg egy klasszikus megjelenésű, négy személy számára kényelmes kabrió, amely bár elvesztette elődje, a Kadett Cabrio bukókeretét, mégis maximális biztonságot nyújtott utasainak.

Az Opel Astra F kabrió alapfelszereltségként megkapta az integrált biztonsági rendszert – az oldalirányú ütközésvédelmet biztosító acélmerevítésekkel -, első övfeszítőket. Opcionálisan ABS és vezetőoldali légzsák is elérhető volt. Az útfekvésről elől McPherson futómű, hátul pedig torziós rúd gondoskodott, melyeket a négyajtós Astrából emeltek át, de speciális rugókkal és beállításokkal igazítottak a kabriós igényekhez.