2025. januártól legálisan lehet LED-esre cserélni a fényszóróban lévő halogénizzót. Legalábbis abban, ami szerepel a gyártó által közzétett listában. Azt már tudjuk, hogy milyen eredményt kapunk, ha egy régi, erre nem feltétlenül alkalmas autó fényszóróját próbálunk úgy jobbá varázsolni, hogy a benne lévő hagyományos halogén izzót LED-re cseréljük. Ha eddig kimaradt volna, akkor itt olvashatod el a tapasztalatainkat:

A múltkori tesztben olyan autóban próbáltuk ki az Osram LED átalakítókészletét, ami nem szerepel a gyártó kompatibilitási listán. Volt némi szándékosság a direkt rossz választásban, kíváncsiak voltunk, mit tapasztalunk, ha olyan autóba szereljük be a készletet, amibe elméletileg nem ajánlott. Mi lesz vele a baj? Nem fér bele? Vakít? Nem oda világít majd, mint kéne? Hogy végül mire jutottunk a próbánál, az már kiderült.

14 fotó

Ezúttal viszont szigorúan olyan autót választottunk – nem volt könnyű az ismerősi körben olyat találni – ami szerepel a listán, nem irgalmatlan szívás benne a fényszóró izzójának cseréje, ráadásul H4-es foglalat található benne és nem gatyásodott már le a foncsorja, plexije. Végül Miklós úr családi Mazda2-je lett a szerencsés, aki ha ideiglenesen is, de menő, a nappali fényhez hasonló színhőmérsékletű, nagyobb fényerejű fényforrást kapott.

Igaz, megszenvedtünk vele, mert míg az egyik lámpatesthez aránylag könnyű hozzáférni – de csak aránylag – addig a másikhoz nagyjából lehetetlen. Már, ha nincs egy kezeden tíz ujj, ami nyolc ponton hajlítható és legalább 32 centiméret hosszú. De valahogy csak be eszkábáltuk. Nézzük az eredményt:

Bár eredetileg sem világított rosszul a Mazda2 fényszórója, a véráldozatok árán beszerelt LED-del láthatóan, és mérhetően nőtt a fényerő, és persze megváltozott a lámpa színhőmérséklete is. Míg a halogén lámpa 2730K-es fényt adott, addig az Osram 6450 kelvines fénnyel világít, ami sokkal közelebb áll a napfényéhez.

Fényerőben az autóban lévő eredeti, véletlenül szintén Osram gyártmányú halogén a vetített kép legfényesebb pontján tompított fénynél 568, távolsági fénynél 1470 luxot mértünk. LED-re cserélve ez felugrott tompított fénynél 1684, míg távolsági fénynél mérve 3380 luxra.

A változás úton is jól érzékelhető, nagyobb és fényesebb a bevilágított felület. Érdemes megfigyelni a vetített, szabályos képet is, amiből már lehet sejteni, hogy az Osram LED-je nem fog vakítani. Nem is vakít, ha valaki szembe autózik egy ilyennel felszerelt autóval.

De itt még nincs vége. Az kiderült, hogyan világít halogén helyett márkás, drága LED-es lámpával. De mi van, ha kínai weboldalakról rendelünk valami kétes minőségű LED-et?

Pozor, pozor! Magyarországon egyelőre az Osram az egyetlen márka, ami olyan LED-es átalakítókészletet kínál, amivel részt vehetsz a közúti közlekedésben. A többit ugyan beszerelheted az autódba, semmi nem tiltja, viszont közúton nem használhatod legálisan, legfeljebb a telek végi csalitosban. Valószínűleg a rendőr nem fog vele foglalkozni ‒ de nem is kizárt ‒, viszont műszaki vizsgán biztos megbuksz vele. És valószínűleg a többi közlekedő sem fog örülni a menő LED-es fényednek. Nem véletlenül vannak előírások, hogy hová, mennyi fény juthat az autó lámpájából. A közúton legálisan használható LED-et a gyártó szerint érdemes szakszervizben beszereltetni, ahol egyúttal a fényszóró megfelelő beállítását is elvégzik. Ha magad cseréled, akkor a LED dobozán lévő QR kódot beolvasva tudod letölteni a a jóváhagyási dokumentumot, ami jó, ha nálad van. Mármint, ha a rendőr érdeklődik, hogy mi ez a LED az autódban, motorodban.

Mitől jó vagy rossz egy LED-es lámpa?

A halogén fényforrások évtizedek óta nagyjából egyformák. Persze csak nagyjából, de a lényeg, hogy egy apró, pontszerű helyről jön a fény, az mindegyikben közös. Így nem is volt nehéz olyan fényszórókat tervezni, amiben a fényvisszaverő felület, illetve a fényszóróüveg vagy plexibúrája úgy irányítsa a fényt, ahogy kell.

Míg az izzószálas, halogénizzókban nem okoz problémát az, hogy a wolframszál minden irányba szórja a fényt, addig a LED-nél ezt sokkal nehezebb elérni, hiszen valamilyen hőelvezető felületre kell rögzíteni a diódát, különben hamar tönkremegy. Emellett a fénykibocsátó felülete is jóval nagyobb, ami megnehezíti a fókuszpontba pozicionálást, és ez nem is mindig sikerül. Sőt.

De nézzük, mekkora a különbség a filléres kínai és a márkás termék kialakítása között:

Az Osram LED-es átalakítókészletét már bemutattuk a korábbi cikkben, most főleg az olcsó változatokra koncentrálunk. A képeken jól látszik, hogy az olcsóbb LED-es lámpa óriási felületen világít, amivel borítékolható, hogy nem lesz megfelelő a vetített kép. A drágább szinten kínai LED-nél nem is voltunk biztosak benne, hogy az irgalmatlan méretű vetítőlencsével egyáltalán beférünk-e a lámpatestbe.

Az Osram-hoz hasonlóan a gazdaságos lámpák tervezői is gondoltak arra, hogy nem lesz egyszerű a jóval nagyobb méretű lámpák beszerelése. Az olcsóbb változat az Osram példáját követve leszerelhető ‒ de műanyagból készülő! ‒ rögzítőtányérral készül, amit könnyű beszerelni, majd ebbe kell a bajonettzárral rögzíthető LED-es részt beletolni. A vetítőlencsés példány ezzel szemben lecsavarható ventilátorral könnyíti meg a beszerelést.

2000 forintos LED

Ha egy szóval kellene jellemezni, mire képes ez a lámpa, akkor a katasztrofális lenne rá a megfelelő. A fényerő tompított fénynél ugyan valamivel meghaladta a halogénét ‒ 632 lux ‒ reflektorra váltva viszont már gyengébben muzsikált, mindössze 973 luxot préselt ki magából, 7440 kelvines színhőmérséklet mellett. Sokkal rosszabb hír, hogy a vetített képnek semmi köze nem volt az elvárthoz. Egy nagy, homogén fényfelhőt világít ez a szerkezet, ami reflektorra váltva még szörnyűbbé válik. A szórt, rosszul fókuszált fény miatt a jóisten óvjon mindenkit attól, hogy egy ilyen lámpával felszerelt autó bukkanjon fel éjszaka egy kanyar után a szembejövő sávban.

10 000 forintos LED

Igazi meglepetés volt ez a brutális kinézetű cucc, amit a foglalatba helyezett csavarral még finomhangolni is lehet. Legalábbis az egész hóbelevanc dőlésszögét a lámpán belül. Az első meglepetés az volt, hogy sikerült beszerelni, simán becsusszant a helyére. Aztán amikor felkapcsoltuk, borotvaéles csíkban végződött a vetített kép. Ugyan jókora lilás csík szegélyezte ezt a határvonalat ‒ az amúgy szép lencsehibáról a kromatikus abberáció címszó alatt tudhatsz meg többet ‒, ami igazából csak akkor ennyire feltűnő, ha falra világít a lámpa.

Fényerőben ez a példány tompított fénnyel 943, illetve reflektorral 1847 luxot világított, 7680 kelvines színhőmérséklettel. Viszont valami fura módon reflektorra kapcsolva nem messzire, hanem közelre világított jobban. Először arra gyanakodtunk, hogy helytelenül szereltük be, de ennél a típusnál nem lehet hibázni, mert a fényforrás tányérja fix, azt nem lehet leszerelni ‒ csak az alján lévő hűtőventilátort ‒, így a fordított beszerelés is kizárt. Bár ez is összevissza világít, vakítani kevésbé vakít, mint az olcsóbb társa. Viszont messzire sem képes világítani, leginkább az autó előtti részt teríti be fénnyel, de azt egész rendesen.

Mennyibe kerülnek?

A bevásárolt fényforrások közül a legolcsóbb párja alig kerül többe kétezer forintnál, a középpályás úgy 10 ezer forint körüli kiadást jelent, míg a legális Osramért már mélyebbre kell a zsebbe nyúlni, azért kiviteltől függően a boltokban 33-43 ezer forint körüli összeget kérnek.

Van értelme LED-re váltani?

Láthatóan, ha olyan autó fényszórójába szerelik be, ami eleve tisztességesen világít, jó állapotban van, akkor egész jól érzékelhető javulást lehet elérni, egy legálisan használható, szabályos LED készlettel. A fényerő biztos nagyobb lesz, éjszaka kellemesebb a napfényhez közelebb álló hidegebb fény is, és közben nem vakítja el a szembejövőket sem. A filléres, netről rendelt példányokról ‒ legalábbis a kipróbáltakról ‒ lebeszélnék mindenkit.

Mindkét esetben a hagyományos halogén éjszakai teljesítménye, ha fényerőben nem is minden esetben, de használhatóságban ‒ oda világít, ahová kell ‒ mindenképpen jobb volt. Nem mellékesen ezeknek a közúti használata sem engedélyezett.

Ha pedig hitvány állapotban van a fényszóród burája, karcos, mint a jégpálya egy NHL döntő után, akkor sincs veszve minden, kezd azzal, hogy azt rendbe teszed. amihez innen meríthetsz ötleteket.