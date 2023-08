Egy ilyen felújítás megmentheti az életed

Annál fontosabb nincs, mint hogy lássunk vezetés közben. Talán ezért is az egyik legfontosabb berendezés az autón maguk a fényszórók, sötétben lehetetlen lenne nélkülük a közlekedés. Minél modernebb, annál erősebb a fényük, ma már a legkomolyabb fényszórók, mint a BMW-é vagy a Mercedesé, több mint fél kilométeres távolságban is élesen meg tudják világítani a tereptárgyakat.

Erre az alkatrészre mindennél jobban megéri költeni, ha új autónál teheted, és csak egy extrát választhatsz, legyen az a fejlettebb fényszóró, az fog segíteni a legtöbbet. De mi a helyzet a régi autók lámpájával? Nem opció, hogy kicseréljük modern ledes lámpatestekre, és már semmilyen csodálatos fantasztikus halogénizzó nem segít, a ledes izzó pedig drága, vagy már azzal sem az igazi? Mutatjuk, mi okozza a gondot, több megoldás is létezik.

Első lépés a fényszóró-polírozás

Erről már többször is beszéltünk, de nem elég sosem hangsúlyozni, viszonylag egyszerű és olcsó folyamat, így érdemes ezzel kezdeni. Ha már látszólag is sárgás, bemattult a lámpa búrája, nem kell kétségbeesni, menthető az még, nem kell kicserélni.

A fényszórók külső búrája átlátszó, strapabíró műanyagból készül, legalábbis a modernebb autókon, a 2000 előtt gyártottakon még találkozhatunk üvegből készült búrákkal. A plexiburkolatot jellemzően minden gyártó UV-álló lakkréteggel is bevonja, ám ez sem örök életű. Számít, hogy az autó élete során mennyit áll napon, mennyi kavicsot vagy port kap az autópályán és hogy milyen gyakran mossák akár kefével.

Semmi sem tart örökké, így ez a bevonat sem, idővel az UV-sugárzástól besárgul, bemattul, beleégnek a szennyeződések, lekopik, alatta pedig a plexi megrepedezhet és megsérül a felülete. Ez viszont nem jelenti azt, hogy kuka az alkatrész, általában a legcsúnyább fényszóró is menthető még, az időtállósága is visszahozható.

Csiszolással, polírozással és fóliázással újítható fel. Az első lépésre azért van szükség, hogy a sérült rétegeket eltávolítsuk róla, hogy aztán a már sértetlen anyagot polírozhassuk fel. Ez a folyamat könnyen elvégezhető házilag, léteznek rá különböző praktikák, mint a citromlé, vagy a WD40, de egyiket sem ajánlanánk, utóbbi rövid távon tisztítja az alkatrészt és lehet, hogy nem lesz sárga, de a WD40-ben lévő petróleum oldja a műanyagot, így ezzel csak ártunk a fényszórónak.

Minden esetben a csiszolás a legjobb megoldás, ezt nem lehet megúszni, vissza kell jutnunk a még sértetlen rétegig. Ezután az egyszerűbb megoldás, hogy lelakkozzuk a lámpát, ezzel átléphető a polírozás folyamata, viszont a lakk réteg 1-2 évnél nem bír ki többet, ugyanúgy besárgul és kezdhetjük elölről. Sokkal tartósabb megoldás a polírozás, és hozzá még a kavicsvédő fóliázás. Ezeket meg lehet csinálni otthon, de profi műhelyt is megbízhatunk vele, az sem lesz sokkal költségesebb és a végeredmény valószínűleg sokkal jobb és tartósabb lesz.

Korábban a Berecz Polír Garázsban jártunk utána ennek a folyamatnak, így csinálja egy profi:

Ha ez sem segít, jöhet a foncsorozás

Felületi hibákat mindig egyszerűbb orvosolni, főleg azért, mert megússzuk a szereléssel járó időt és költséget. De ha még mindig nem vagyunk megelégedve a lámpa fényével, ha valami nem kerek a vetítési képpel sem, akkor máshol keresendő a probléma, méghozzá a lámpa belsejében.

Ugyanúgy el tudnak öregedni a belső alkatrészek is, mint a külsők, egészen más behatások érik, mint kívülről. Jelentős a hőterhelés a lámpa belsejében, amire alapvetően felkészült minden gyártó, hiszen hátulról a motortérből is érkezik jelentős hő, az izzó pedig közvetlenül a lámpa belsejében igen komoly hőforrás. Egy ideig bírja is minden odabent, de azzal egyik gyártó sem igazán számol, hogy 20-25 évnél tovább használja árki az autót, így az alkatrészek, mint a lámpák belsejének tükröződő felülete is öregszik.

Veszít a fényéből egy idő után a foncsorozás, bemattul és a tükröződő képessége leromlik, magyarul kevesebb fény jut ki a fényszóróból. Foncsorozásnak valójában azt az eljárást nevezik, amikor a rézlemezből készült elemet vékony ezüst réteggel vonják be. Mondta el kérdésemre a fémgőzöléssel foglalkozó GT Reflekt kft vezetője, Gór Tibor. Ma már nem ezzel a technológiával készülnek a lámpák, valójában ez egy nagyon régi technológia volt és már talán nem is foglalkozik ilyennel senki, a név azonban rajta maradt a modernebb eljárásokon is.

Fémgőzölés a helyes kifejezés arra az eljárásra, ahogyan a lámpa belső alkatrészére tükröződő felület kerül. Ez teljesen eltér a krómozástól, bár az eredmény hasonló, mindkettőt másra alkalmazzák. A krómozás kémiai folyamattal kerül fel az alkatrészekre, és műanyagra ugyanúgy alkalmazható, mint fémre. Az ABS típusú, vagyis akrilnitril-butadién-sztirol anyagú műanyagokat a butadién tartalom miatt vezető anyaggá tudják tenni, így elektrolízises eljárással krómozható . Az autókon látható külső díszítőelemek például krómozottak, a lámpák belsejének viszont más behatásokat kell kiállnia és a fémgőzöléssel sokkal erősebb fényvisszaverő képesség érhető el.

Az eljárás nagyon hasonló ahhoz, ahogyan egy tükör lap készül, viszont itt üveg helyett fém vagy műanyag idomra kerül rá az egy mikronnál is vékonyabb alumínium bevonat. Ez jellemzően be tud mattulni, de le is tud válni a felületről, a fém alkatrészeken pedig rozsdásodhat is, így ezeket érdemes felújítani, több cég is foglalkozik ezzel itthon.

Vissza kell állítani azt az állapotot, amilyen a foncsorozás előtt, a gyártáskor volt a felület. Műanyag alkatrészeknél vegyi anyagokkal lemaratjuk, fémeknél pedig leégetjük és homokszórást is alkalmazunk. Minden lámpatest, legyen az tompított, távolsági, ködlámpa, vagy index, más-más hőállóságú anyagból készülnek, így a felújítási folyamat eltér mindegyiknél.

Gór Tibor szerint vannak olyan lámpatestek – főleg ködlámpákkal találkozott – amik olyan magnézium és alumínium ötvözetből készülnek, amiken az idő olyan korróziót végez, amit már nem lehet javítani, így újat kell venni helyette, de a legtöbb fényszóró általában javítható.

Ahhoz, hogy vissza tudják állítani az eredeti, tökéletesen tükröződő felületet, ahhoz az alkatrészeket lakkozni kell, akár többször is, amíg tükörsima nem lesz a felület. Majd hőkamrás száradás után mennek a fémgőzölőbe, ahol a világűrhöz hasonló mértékű vákuumban kerül fel a vékony alumínium bevonat az alkatrészekre. Mérettől függ, hogy mennyibe kerül a felújítás, de 6000-8000 forint egy alkatrész bevonatolása, vagyis, ha magunk szedjük szét a fényszórókat, 16 000 forintból megúszható a felújítás egy-egy nagyobb lámpánál.

Mikor menthetetlen egy fényszóró?

Azon túl, hogyha sérült a foncsorozott műanyag elem, törött, vagy hiányzik belőle egy darab, leginkább azoknál kérdéses, amik még fémlemezből készültek, vagyis a tényleg régi autóknál lehet ez gond. Ami már átrozsdásodott, átlyukadt, deformálódott, nem lehet annyira visszaalakítani a felületét, hogy tükörsima lakkozást kaphasson a bevonat előtt, már nem érdemes nekiállni. Egyébként minden lámpatestet megpróbálnak felújítani, a legtöbb esetben sikerül is.

Házilag is szét lehet szedni egy lámpát

Rengeteg fényszórót viszonylag könnyű roncsolás nélkül szétszerelni. Figyelni kell a vízzáró szigetelések épségére és a ragasztásokra, de ha otthon, házilag sikerül szétszedni, akkor viszonylag olcsón megúszható a lámpák ilyen módon való felújítása. Minden lámpatest más felépítésű, így nehéz általánosítani a szétszedést illetően. Én az E36-os BMW-ét például könnyen darabokra szedem, mással nem biztos, hogy boldogulnék, de mindenre talál segítséget, aki fogékony erre és szeretne pénzt spórolni.

Ha nem megy otthon, mindent szakemberre bízhatunk

Több olyan műhely is foglalkozik fényszóró felújítással, ahol nem csak a kiszerelt kisebb alkatrészeket várják, hanem a komplett fényszórót is. Ezek árai függnek attól, milyen mértékben sérült a fényszóró, milyen javításokat kell elvégezni és milyen alkatrészeket kell cserélni, de ebben az esetben már a munkadíjjal együtt 30-50ezer forintos árakra is számíthatunk fényszórónként.

Van olyan műhely, ahol nem csiszolnak vagy políroznak búrát, egyenesen marógép alá küldik az alkatrészt, majd gyári minőségű műgyantával pótolják az elvesztett rétegeket. Vegyszeres és ultrahangos megoldással tisztítják a kiszerelt alkatrészeket, hogy megszabaduljanak minden szennyeződéstől, majd az újra fémgőzölt tükör elemmel együtt összeszerelik a fényszórót, ha szükséges cserélik a lencsét, a mechanikát, az izzókat, vagy javítják a kábelezést.

Már a két első megoldással látványos eredményt kaphatunk egészen baráti áron, mindent megkönnyít, ha tudunk szerelni házilag, a harmadikkal szinte új lámpát kapunk.

A változás azonnal szembetűnő lesz, amire addig nem is gondoltunk volna, komoly különbség lesz a felújítás után. Érdemes ezt az összeget rászánni a fényszóróra, ez még mindig töredéke annak, mint amennyibe egy teljesen új alkatrész kerülne. Utána pedig sokkal jobban fogsz látni a sötétben, ami akár életet is menthet.