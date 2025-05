Leendő modellje kapcsán a Tesla megpróbálta levédetni a Robotaxi kifejezést, azonban falakba ütközött, ugyanis az illetékes hivatal elutasította a kérelmét – írja a Reuters.

A Teslának innentől fogva három hónapja van arra, hogy reagáljon a hivatal döntésére, ellenkező esetben véglegesíteni fogják az elutasítást. Az amerikai gyártó a Robotaxi nevet az önvezető fuvarmegosztó szolgáltatásának szánta, amit már júniusban elindítanának a texasi Austin városában. A múlt hét során még azt kommunikálta a cég, hogy minden a tervek szerint halad.

Ilyennek képzelik el a Cybercabet és a Tesla másik újdonságot, a Robovant – a képre kattintva galéria nyílik:

21 fotó

A Robotaxi nevet egyébként arra hivatkozva dobta vissza a szabadalmi- és védjegyhivatal, hogy „túl általános”. Hasonló aggályok miatt a Cybercab névre vonatkozó védjegybejelentést is leállították, mondván, más vállalatok is rendre olyan védjegyeket jegyeztetnek be, amik a „Cyber” előtaggal kezdődnek.

Az indulás előtt robottaxi-szolgáltatását, illetve hozzá kapcsolódóan a Cybercabet még tavaly ősszel mutatta be a Tesla – a részleteket a Vezess korábbi cikkében írtuk meg: