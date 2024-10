Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója már 2020-ra megírta, 2024 őszén pedig be is mutatta a márka első önvezető robottaxiját, ráadásul nem egyedül érkezett az egyelőre két néven futó, Robotaxiként és Cybercabként is emlegetett újdonság. Mint arról a Reuters beszámolt, az amerikai villanyautó-gyártó csütörtök esti, „We, Robot” című eseményén – nagy meglepetésre – a Robovan is debütált.

A képre kattintva galéria nyílik:

Musk bejelentése szerint 2026-tól gyártásba kerül a Cybercab, amit nagy mennyiségben, ráadásul 30 ezer dollár, átszámítva 11 millió forint alatti áron készülnek piacra dobni – az időpontot mindenképpen érdemes fenntartásokkal kezelni, hiszen már az idén is csúszott a modell premierje. A töltése induktív, azaz vezeték nélküli lesz, ami azt jelenti, hogy töltőcsatlakozókra sem lesz szükség, és az üzemeltetése is olcsó lesz. A milliárdos szokásához híven szűkmarkúan bánt a részletekkel, így azon kívül, hogy a működési költsége kilométerenként körülbelül 0,124 centre, azaz 45,6 forintra jön ki, sok mindent nem árult el.

Konkrétumok hiányában nem derült ki az sem, hogy a Tesla milyen gyorsan lesz képes felpörgetni a robottaxi-gyártást. Elemzők és iparági szakértők szerint akár évekig eltarthat a folyamat, mire biztonság és megbízhatóság szempontjából eléri a projekt azt a szintet, amivel forgalomba is állhat a kétajtós Cybercab. Ugyanígy az is rejtély, hogy az amerikai gyártó hogyan akar megfelelni a különféle szabályozásoknak, továbbá, hogy milyen üzleti tervvel venné fel a versenyt a tengerentúlon a többi riválisával, például a Waymóval.

Ugyanakkor Musk kijelentette a Los Angeles-i bemutatón, hogy az autonóm járművek tízszer biztonságosabban vezethetnek a hús-vér embereknél, ezáltal pedig hozzájuk képest ötször-tízszer hosszabb távot is megtehetnek. „Az autonóm jövő itt van” – húzta alá. „Az önvezetés megjelenésével mindenki visszakapja az idejét.”

Ami a Robovant illeti, többféleképpen meg fog jelenni a Tesla kínálatában. A modell teher- és személyszállításra egyaránt alkalmas lesz, tehát 20 személyes tömegközlekedési eszközként, teherszállítóként, de akár még büfékocsiként is találkozhatunk vele a jövőben.

Azt, hogy erre mikor kerülhet sor, ugyancsak jótékony homály fedi, mivel a Tesla vezére pusztán annyit árult el az eddig elhangzottak alapján sokoldalúnak ígérkező Robovanről, hogy gyakorlatilag minimális lesz az üzemeltetési költsége: kilométerenként alig több mint 3 cent, azaz 11,4 forint.

Futurisztikus megjelenésének köszönhetően még a csütörtöki nap után nyilvánosságra hozott képek alapján is nehéz lesz meghatározni, valójában milyen jármű a Robovan. Nincs vezetőfülkéje és hasmagassága sem, így még szabad szemmel még a kerekei sem láthatóak – ettől függetlenül valószínű, hogy önvezető elektromos buszként fogják emlegetni a köznyelvben.