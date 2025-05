Kívül új hűtőmaszk, LED-csík a fényszóróban, aerodinamikai elemekkel kiegészített hátsó lámpatestek; az utastérben módosított középkonzol, átrendezett pohártartók, feljavított okostelefon-integráció – ezekkel az esztétikai és funkcionális változtatásokkal készítette fel az új modellévre a Corolla Cross kompakt szabadidőjárművet a Toyota.

31 fotó

Csendesebb is lett az utastér: a tetőlemez és a hátsó szellőzés mellett (felsőbb felszereltségi szinteken) a műszerfal is hatékony zajcsillapítást kapott. Szintén a drágább verzió kiváltsága az adaptív fényszóró, vagy a fűthető kormány és ülés, míg a kifejezetten havas útra tervezett Snow Extra üzemmód minden kivitelen fokozza a menetbiztonságot.

Ezzel le is tudhatták volna a modellfrissítést, de találtak még egy ászt az ingujjban: jön a GR Sport verzió, amely a már megismert, hasonló nevű különkiadásokhoz hasonlóan nem csak sportos megjelenést (egyedi hűtőmaszk, speciális keréktárcsák, sportülések, különleges grafika a műszeregységben, és persze GR emblémák) ad, hanem feszesebb, 10 mm-rel ültetett futóművet is. Emellett Sport üzemmódot is kap a különleges kivitel, amely megemeli az alapjáratot, és ezáltal jobb gázreakciót biztosít.

