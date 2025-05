Ez egy olyan kínai modell, ami nem másolja, hanem megelőzi a nagy európai, amerikai, japán autógyártókat, ötletességben, dizájnban, marketing-potenciálban. A Chery egy újabb szegmensben mutat valamit, amit nem tőlük vártunk volna. Sikerült egy olyan villanyterepjárót készíteniük, amit megcsinálhatott volna a Jeep, a Land-Rover, a Toyota, a Suzuki, és akkor ők léphettek volna elsőként a közönség elé a hagyományos kisterepjárós karakter és a modern e-autós technika ötvözetével, amire remekül fel lehet építeni egy lelkes rajongói közösséget is.

És a Chery nem is bízza a véletlenre ennek kialakulását. A gyártó 2025-ben 300 „élményközpont” megnyitását tervezi az ICar piacain, 2027-re pedig már 500-1000 ilyen értékesítési pont kialakításával számolnak világszerte! A V23 hagyományok híján talán hátrányból indul a vetélytársakkal szemben, de ez így is, még érzelmi értékeit tekintve is az az autó lett, aminek a Jeep Avengernek kellett volna lennie, vagy ami egy új Toyota FJ Cruiser, egy Defender Sport lehetett volna.

Természetesen szükség lenne egy jó, kiadós tesztre, sárdagasztással, autópályás menettel, legalább pár nap együttéléssel a kocsival ahhoz, hogy alapos, mindenre kiterjedő véleményt mondhassak róla. Erre még várnom kell, talán éveket is, de ahhoz már ez a rövid találkozás és a nevetségesen kevés levezetett kilo méter is elég volt, hogy beleszeressek a V23-ba – különösen a platós mini-pickup változatába. Hosszú idő óta ez az első új autó, ráadásul villanyautó, ami nem csak hogy nagyon tetszett, de kifejezetten vágyom rá – és ez egy olyan vágyakozás, ami nem irreális álom, hanem egy hétköznapi, praktikus kocsi, aminek az ára is közelebb van a normalitáshoz.

Azt hiszem, kirakok egy malacperselyt az íróasztalomra és elkezdek dobálni bele. Kell majd tudnom mihez nyúlni, mikor nálunk is megvásárolható valósággá válik az iCar V23!

Mellette – Ellene A dizájn remekül egyesíti az ötletességet az egyszerű funkcionalitással

Tágas utastér

Meglepően jó menetdinamika

Jónak ígérkező ár-érték arány A mi valóságunkban egyelőre nem létezik

Rossz akusztika a vékony falú, szögletes dobozban