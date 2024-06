Kialakításban keveset változott a Renault Captur utastere, mégis a részletek, az új anyagok és a központi kijelző miatt teljesen más arcát mutatja. Kimondottan jó meglepetés a felhasznált anyagok és az összeszerelési minőség fejlődése. A Renault mesterien alkalmazza az újrahasznosított anyagokat, a szürke műszálas szövet ebben a formában ritka ízléses. A Techno változatok komplett tetőkárpitja, üléshuzatainak egy része is „újraanyagból” készül, az elsők oldalpárnáiba pedig a márka emblémáit is beleszőtték, ami kedves részlet.

Egy ilyen beltérben nem hiányzik a bőr, sokkal fontosabb az otthonosság érzése, és ez a Capturben működik. Az ajtókárpitok szürke betétjét változtatható színű LED csík világítja meg, a középső vékony könyöklő tologatható, a műszerfal betétei pedig szintén sötétszürkék. Az Espirit Alpine itt is mást mutat, a díszbetétek kékes lilás színnel játszanak, az ülések félbőr kárpitozásúak és a tetőkárpit fekete. Ha engem kérdeznek, a Techno beltere az igazi.

Praktikusság szempontjából is remekel a Captur beltér, középen három szinten találunk polcokat, a váltó kar alatt, előtt és a kijelző alatt elrejtve is, bár érdekes húzás, hogy egyikbe sem került telefon töltőpad. Oldalzsebeiben fél literes palackokat rejthetünk el, a könyöklő alatt pedig csak apróságok férnek el, de így is elég sok személyes holmit tudnék biztos helyekre pakolni.

180 centis magam mögött neccesen, de elférek, inkább alacsonyabbaknak ideális a Captur, úgy a hátsó hely is sokkal tágasabb. Minden esetre fejtérből nincs hiány, ha pedig gyerekek ülnek csak hátul, megtoldhatjuk a csomagtartót 16 centivel (+132 liter), mert a hátsó ülések maximum ennyivel tolhatóak előrébb. Raktere alapesetben a katalógus szerint 484 liter, de 616-ra bővíthető az ülésmozgatással – ezt szívesen lemérnénk a valós érték miatt – a benzines és LPG kivitelekben, a hibridé 348-480 literes maximum.

Odafigyeltek a minőségre

Még élénken él bennem, amikor a második generációs Capturt először néztem át belül. Megragadt az olcsó műanyag középkonzol az ülések között, és hogy a váltó kar lebegő konzolja nagyon tudott recsegni. Miután ennek a térdem folyamatosan nekiütközött, elkerülhetetlen volt a hangélmény. De nem az új modellben. Ezen a ponton rengeteget javult, akárhogy tépem és támaszkodok neki felváltva, meg se szólal, ez dicséretes.

Akárcsak a kormány bőrözése, az ülések és ajtók borítása, a gombok kattanása, mindben egy kategóriával drágább autó minőségét érzem, ami jó. Miután ez egy nemzetközi menetpróba, nem kizárt, hogy az autók jobban össze lettek rakva, mint az ügyfél autók lesznek, de ezen a ponton a Captur egyelőre elég meggyőző.

Google a fedélzeten

Készült egy új fedélzeti rendszer a legfrissebb Renault-k számára, ami most a Capturbe is belekerült. Ellentétben a legtöbb gyártóval, a Renault már Google alapokra épít, vagyis például a beépített navigáció nem saját, hanem a telefonunkon is alapvetően használt Google térkép. Ezzel együtt online kapcsolatú is a szoftver, és saját Google fiókunkkal be is tudunk jelentkezni rajta. Ez azt jelenti, hogy képes szinkronizálni például a naptárat, de az alkalmazásainkat is. Lehet például Spotify és Waze is rajta, amikbe szintén be tudunk jelentkezni.

Működik az Apple CarPlay és Android Auto vezeték nélkül, ha úgy valakinek kényelmesebb, de hosszabb távon biztos, hogy stabilabb megoldás a beépített rendszert használni. További kijelzőként a teljes műszeregység is digitális, ezzel elég modern a Captur beltere, a megjelenítés is szép, rengeteg infó olvasható le róla szokás szerint. Prémium hangrendszerként elérhető a Hamran/Kardon hifije, ami váratlanul nagyot szólt a Capturben.