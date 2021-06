Szinte arcon csap a bordó belső, ahogy felpattintjuk a fémesen kongó ajtót. A prémium gyártók feláras különleges választékaikon kívül nem szokás ennyire harsány színekkel összeválogatni az autóbelsőt, a 100 éves év fordulóra készült Mazdák viszont mind ilyenek. Bordó bőrülés elég jó minőségű huzattal és bordó szőnyegek. De még a teljes padlókárpit is bordó, amitől egészen sok élet költözött a CX-30 utasterébe. Eddig nagyon fájt, hogy egy ilyen szép belteret csak korom feketében hajlandó a Mazda kivitelezni, ez az összeállítás viszont telitalálat.

Miért pont bordó meg fehér? Mivel ünnepi modell, kell lennie nyomnak a történelemben és van is. Igaz, nem 100 éve, de idén épp 61 éve jelent meg a Mazda első személyautója, az R360 Coupé. Premierjén tört fehér fényezéssel és piros belsővel díszelgett, mivel a fényezés bent is látszott, a Mazda az új modelleknél fehér bőrözött elemekkel idézte meg a hangulatot. Jó kérdés, miért nem tört fehér a fényezés, ha már ennyire ragaszkodtak hozzá, de nézzük el, így is tök jól mutat az összeállítás.

Honnan a 100 év? A Mazda jogelődjét a Toyo Cork Kogyo szerszámgyártó vállalatot 1920-ban alapították.

Csinos a belső, a krómozott kilincsektől a műszerfal vonalvezetésén át a kezelőszervekig, gombokig, klímapanelig. Egy igényesen megrajzolt és harmonikus tér ez. Sajnos szerepel zongoralakk szerű fényes felület is, ami pár ezer kilométer után már ebben az autóban is tiszta karc, erről jó lenne, ha már leszoknának. A BMW-hez hasonló tekerős multimédia irányító pult nagyon hasznos és jól is működik, a műszerfal tetején lévő 10 colos kijelző pedig úgysem érintős, de jobb is, nem lesz ujjlenyomatos.

Vezetéken keresztül kapja az Apple CarPlayt és az Android Autót, ügyesen ketté tudja osztani a kijelzőt, így az alapfunkciók is mindig látszanak. Szépen szól a Bose hifi rendszer, nagyon könnyen megtaláljuk a menürendszerben, amit éppen keresünk és gyors is, meg szépen be van építve a kijelző. Azzal együtt, hogy kiáll a műszerfalból, ezen legalább gondolkodtak, hogy más legyen. Csinos és nagyon jó fogású a kormány, mint minden Mazdában, átlátható az összes kezelőfelület és úgy összességében elég otthonos, nincs semmi zavaró tényező, amiért jár a piros pont.

Kényelmesek és jó tartásúak az ülések. Én picit lejjebb is szívesebben állítottam volna, így mintha közel lenne a tető és az A-oszlop, de hamar szokható. Csomagtartója 430 literes és elektromosan nyílik az ajtaja, kicsit lomha az ismert megoldásokhoz képest, de tény, hogy a kategóriában még kevesen kínálják a prémium gyártókon kívül.