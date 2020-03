Egy kisebb fajta időutazás a legolcsóbb S-Cross utastere, amit főleg a középkonzolon mostanában már megszokott képernyő hiánya okoz. A kétsoros, kizárólag zöld színnel megjelenítő bugyuta kijelző nem tűnik igényesebbnek, mint a Suzuki Splashé 2008-ból. Védelmében meg kell említenünk, hogy a Bluetooth alaphelyzetben jár hozzá, és ha nem is egyszerűen, de működik is az okostelefonokhoz való csatlakoztatás. Az érintőképernyő persze nem feltétlenül ér meg 400 ezer forintot (a GL+ felszereltségi szint felára), amikor úgyis telefonnal navigál a vezetők többsége.

Ezt leszámítva nem tudunk sok rosszat felhozni a minőségre. A vezető előtti műszeregység sokkal kellemesebb látványt nyújt a középső kis digitális kijelzővel, de maga a kormány is jól mutat műanyag borítása ellenére. Az első ülések kényelmesek, jár középső könyöklő is, ergonómiából is ötös, minden funkció gyorsan megtalálható és kezelhető egyaránt.

A hátsó sor nem ennyire kényelmes a keményen párnázott ülőfelület miatt, de a lábtér még egy 190 centiméteres vezető mögött is megfelel egy hasonló méretűnek, a fejtér szintén. Oldalirányban szintén jó a helykínálat, ami az egyenes ülőfelületnek is köszönhető, cserébe nagyon kell kapaszkodni kanyarban, mert az tart sokat. Rakodóhelyből akad bőven, a váltókar előtt, a könyöktámasz alatt, de jutott pohártartó a hátsó ajtókba is. Csomagtartója 430 literes, ez kellemes méretű, és a padló alatt is van egy rekesz.