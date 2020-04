A teljes paletta (Mazda2, Mazda3, Mazda6; Mazda CX-3, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Mazda CX-8, valamint MX-5 és MX-5 RF) megvásárolható limitált kiadásban. Ezek egy része Európában is elérhető lesz – Angliában például az MX-5, a Mazda3 és a CX-30, igaz, mindössze 100-100 példányban.

Eredetileg Genfben mutatta volna be 100. évfordulós limitált szériáit a Mazda, ez ismert okok miatt elmaradt. Most viszont már nem bajlódtak a beharangozással: egyszerűen forgalomba hozták a típusokat Japánban.

Az összes autó a márka első sorozatgyártású modelljét, az 1960-ban bemutatott R360-as mikroautót idézi. Ennél alkalmazták azt a fehér karosszéria / piros tető kombinációt, amely most visszaköszön, egy fontos különbséggel: nem a tető, hanem az utastér (illetve a bőrülések, valamint a padlószőnyegek) lesz piros. A leghitelesebb egyébként az MX-5 lesz, mert az tényleg piros vászontetőt kap.

A csomag speciális típusjelzéseket is tartalmaz, amelyek a szőnyegeken, a kulcson, a fejtámaszokon, illetve a kerékagyakon és a karosszéria oldalfalán jelennek meg. Ez a Mazda jogelődjének, az 1920-ban alapított Toyo Cork Kogyo szerszámgyártó vállalatnak a kerek emblémáját ötvözi a márka jelenlegi logójával. Ez egyben azt is megmagyarázza, hogyan lehet 100 éves a márka, ha első személyautóját 70 éve mutatta be.