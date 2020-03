Korábban már járt nálunk kísértetiesen így kinéző, de kicsit talán túlmotorizált XCeed is, szerencsére a mostanival nem volt ilyen gond. A 140 lóerős motor a mindennapos jövés-menéshez bőséggel elég, de közel nem túl sok, a hétfokozatú automatikus váltóval pedig kényelmes is a vezetés. Motorhangja nem zavaró, és a start stop működése is civilizált, finoman, rángatózás nélkül indul újra a motor, ha bezöldül a lámpa. Futóműve elöl MacPherson, hátul oldalanként teljesen független, többlengőkaros szerkezet, amit talán egy leheletnyit keményebbre hangoltak, mint amit egy magasabb építésű crossovertől elvárnánk.

Vezetőtámogató rendszerek közül szinte minden megtalálható benne az adaptív sebességtartótól, a holttér és keresztirányú forgalmat figyelő rendszeren át a ráfutásos balesetektől megmentő és parkolást segítő berendezésig. Ezek mellett van tolatókamera és radar is. Persze az, hogy van, még nem minden, de itt jól is működnek. Az adaptív tempomat gyorsan reagál, az orrunk előtt fékező autó miatt meg tényleg csak akkor kezd hisztériás kormányrezgetésbe és jajveszékelésbe, ha az már valóban indokolt.

Menüjében turkálva is ezernyi ponton személyre szabható az autó működése, például a komfortindexnek választhatunk 3, 5 és 7 villanást is. Mondjuk egy megfontolt sávváltáshoz még az nagymamámnak sem kell 7 villantás, de ez csak lehetőség, lehet kevesebbet is választani. Lényeg, hogy megteheted ezt is. Itt lehet kikapcsolni a motoros csomagtérajtó mozgatást, vagy a pokolba kívánt automata üléstologatást is, ami minden kiszállásnál, beszállásnál másodpercekig utaztat előre-hátra. Fogyasztási átlaga 7,7 liter lett a teszthét végén, amibe városi közlekedés és országutas ténfergés is volt.