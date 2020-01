Minden magasítás meg X betű dacára a Kia XCeed nem más, mint egy fronthajtású kompakt autó. Tehát nem SUV, nem ülünk benne magasan, nem látunk rá jól a forgalomra, nem kapunk jó terepképességeket sem – ez egy koreai Golf. És a 204 lóerő dacára az aranymetál tesztautó nem is sportkocsi. Se a kormányzás, se a futómű, se a váltó nem egy sportautóé, szóval ez nem egy koreai Golf GTI, csak egy koreai erős Golf.

Jóindulatú, kiszámítható, kellően pontosan irányítható kocsi, de nem különösebben kívánja a sebességet, nem is jó vele gyorsan menni. A futómű teljesen átlagos kompaktos, ami egy kicsit visszás is. A terepes megjelenés mellé inkább egy kis puhítás illett volna egy standard Ceedhez képest, nem az az időnként rázós, de még nem sportos feszítés, amit kapott. Ahol az erőt ki lehet használni, az leginkább az autópálya, abból is főleg a német, ahol időnként jól jöhet, hogy még 150-160 km/h-nál is bőven van tartalék. Nálunk erre az erőre ebben a kocsiban egyszerűen nincs szükség. Nem mondom, a motor karakterisztikáját minden Euro-6-os fojtogatás mellett is sikerült egész jól beállítani, alul is nyom, felül is húz és tud menni, viszont ha nem megyünk vele, akkor is sokat eszik. 9,4 literes átlagot produkált alattam sok-sok óra 135-ös autópályával, békés karácsonyi közlekedéssel. Legalább egy, de inkább másfél literrel kevesebbet kellett volna ennie, pláne DSG-vel. (Kollégáktól úgy tudom, az 1,4-es turbóval ennél még kevesebbet is kér a motor benzinből és a teljesítménnyel abban a kocsiban sincs hiba.)

Ez a hétgangos duplakuplungos váltó sem illik a kocsiba. Először is: skizofrén. Mutatom, mit csinál enyhe emelkedőhöz érve az autópályán:

És városi manőverezgetésnél, parkolásnál sem az igazi. Sok idő kell neki az előre- és hátramenet közti kapcsolgatásnál, finoman megmozdulni nem nagyon tud, trükközni kell a kar üresbe kitologatásával, ha csak piciket akarunk mozogni a kocsival. Normál használatban azért nem rossz, lineáris gyorsításnál vagy padlógázra gyorsan, határozottan dolgozik. Igazából a váltó lelke sportosabb, mint magáé a kocsié.

A zajszint az XCeedben átlagos, a hőkomfort kifejezetten jó, hosszú utakon se sokat babrálta a klímaszabályzást senki a családból. A derekam nem fájt az ülésben, a pakolhatóságra, helykínálatra, kilátásra se panaszkodott az amúgy sokat tapasztalt család az év végi ünnepköri utazgatások során. De ha kedveltük is, megszeretni nem szerette meg az XCeedet senki: senki nem sajnálkozott egy pillanatig sem, mikor mondtam, hogy viszem vissza a kocsit az importőrhöz.

Zárjuk le ezt a fejezetet néhány olyan aprósággal, amiket összejegyzeteltem magamnak a kocsival töltött napok során, vegyük előre a piros pontokat! A kedvencemet direkt nagybetűvel és félkövérrel fogom szedni, hogy az is megakadjon benne, aki amúgy csak átpörgeti ezt a tesztet: PÁRATLANUL JÓ AZ XCEEDBEN AZ ÜLÉSFŰTÉS, talán életem legjobb ilyen jellegű szolgáltatását kaptam ettől a kocsitól! A három fokozatban kapcsolható fenékmelengetés hármasban hihetetlenül gyorsan, gyakorlatilag másodpercek alatt átfűti az ülőlapot csúnya mínuszban is és ha ilyenkor levesszük egyesre, akár száz kilométereken át is kellemes meleg marad, sosem válik forróvá a helyzet. Bónuszként pedig ebben a kocsiban a hátsó ülésekre is rendelhető ülésfűtés, ez az opció messze nem általános még nagyobb kocsikban sem.

A tolatókamera képe szép, nagy felbontású, színhelyes, erős fényű. A vezetőülésből nagyon lelkesítő látni a motorháztető markáns domborításait. A klasszikus, rendes, fizikai gombokkal és saját hőmérséklet-kijelzővel ellátott klímakonzol használata könnyű, gyors, nem vonja el a figyelmet, egy hőfokállítás nem borítja fel a főképernyőn történő dolgokat – nagy dolog ez manapság. A követőradaros tempomat jól működik, nem kezd túl hamar lassítani a kocsi, ha közeledni kezdünk a sztrádán egy lassabb autó felé.

És most a fekete pontok. A sávtartás agresszív, a sávelhagyásjelzés viszont esetleges. A feláras memóriás ülésmozgatáshoz nincs hozzárendelve a visszapillantó tükrök pozíciója, azokat minden vezetőcsere után újra és újra be kell állítani. A tetőablak és a műszerfal közepe hidegben időnként zörög-rezeg, nem nagyon, de jól érzékelhetően. A slusszkulcsnak nem a lapján, hanem az élén vannak a gombok – remélem, aki ezt kitalálta, nem akar a mobiltelefon-iparban elhelyezkedni formatervezőként. Egy nagyon apró, tűhegynyi, de érdekes fekete pötty: a biztonsági övek bekötésére figyelmeztető jelzés ugyanazt a műszerblokk-szegmenst használja, mint a külső hőmérséklet kijelzése, vagyis elindulás után úgy fél-egy percig nem lehet tudni, hány fok van kint, csak a piros övbekötési ikont bámulhatjuk. És végül a hifi: a JBL-plakett a főhangszórókon nagyon ígéretes, viszont a hangminőség meg sem közelíti azt, amit a JBL-től más kocsikban kapni szoktunk. Nem szörnyű, nem torz, nem bántóan fahangú, csak kiábrándítóan semmilyen.