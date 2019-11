Bár egy sportosabb variánsról, a legerősebb kiviteléről van szó, alapvetően ugyanaz a kocsi, mint a többi Kia Ceed. Méretei azonosak, ugyanarra a 2650 mm-es tengelytávolságú alapra kerül a 4,3 méteres kasztni. A formaterv dinamikáját a GT-n is az A és C oszlop erős döntése határozza meg, már-már kupés ívet mutatva oldalról.

Bár egy átlagos Ceedhez képest látszólag laposabban ül a GT, a valóságban ez csak 5 mm. A 18 colos felnik és spoilerek csapják be a nézelődőt, illetve a Ceednek eleve laposan fut a teteje. Nevéhez hűen sportos karosszériaelemek kerültek a GT-re, amelynek immár a fényszórójában látható – a korábbi generációs Ceed GT-vel bevezetett – jégkockaszerű, nappali menetfény.

Első lökhárítója mélyre fut, az alsó része splitterszerűen előrenyúlik. A lökhárítón keresztülfutó, kétoldalt felhajló fényes fekete betétet nézve függőleges szárnyvéglapot is elképzelhetünk, akár a formaautóknál. Ügyes húzás! A hűtőrácsokat is érdemes közelről szemügyre venni, belül kis piros díszítést kapott, ahogy a lökhárító és a küszöbök alja, de a GT felirat is mutatós.

Oldalról a már említett szép keréktárcsák mellett a piros féknyergek és a küszöbspoiler érdemel említést, amely szintén jól rájátszik az „ültetésre”. Hátul a lökhárító diffúzorszerű, de csak látványra készült eleme és a két impozáns kipufogóvég hangsúlyozza a nagyobb teljesítményt.