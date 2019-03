Majdnem 1000 kilométert vezettem az 1,3-as Qashqaiokat, de az első meghatározó benyomás, a középszerűség, a közös utak végére sem enyhült. Pedig az új motor kiváló lett. Halkan működik, gyorsan erőre kap és egyenletesen, kiegyensúlyozottan húz. Alapjáraton, gázadás nélkül is könnyű vele parkolni, forgolódni. A hatfokozatú kézi váltó kapcsolási útjai nem hozzák a más japán autókban látott precíz járást.

Elinduláskor száraz úton, közepes gázadásra is gyakran kipörögtek a kerekek a Falken Eurowinter gumikkal. Ezért is tűnt fel, hogy milyen finoman szabályoz a kipörgésgátlás, sodrós kanyarokban pedig a menetstabilizáló beavatkozása is inkább a visszajelző villogásából észlelhető, nem pedig a fék rántásaiból, ami említésre méltó.

Kár, hogy a parkolássegítő korán folyamatos sípolásra vált, amit tolatáskor a kamerakép ellensúlyoz. A monitoron megjelenő felülnézeti képet a 360 fokos parkolókamea szolgáltatja. Korábban nagyon darabosnak találtuk a felülnézeti kamera képét, a csekély felbontás miatt nem segített felmérni az autó környezetét, de ebben a két Qashqaiban jobb felbontásúnak tűnt a képe, nagyban növelve használati értékét.

Tetszett az új érintőképernyő gyorsasága, a logikus menü és a navigácósrendszer intelligenciája. Belgrádot beírva a németországi Belgradtól a pesti Belgrád rakpartig bármit kiad, nagyon kényelmesen beadhatók a célpontok. Mivel az Apple CarPlay és az Android Auto, a képernyőtükrözés is működik, az okostelefon pihenhet is a gyári navigáció mellett.

Autópályán a hosszú áttételezésű, kis fordulatszámon dolgozó motorral halkan és nyugodtan suhan a Qashqai. A sztrádáról letérve, rosszabb burkolatú úton odalesz a békés siklás. Talán a 19-es felniken múlott, de az autó kényelmetlenül rugózott, rázott a síneken. A gyenge rugózási komfort nem jelent élvezetes vezethetőséget, mert a szintetikus kormányérzet ezt meggátolja. Az oldaldőlés nem csökkenthető adaptív lengécsillapítással, mert ez nem rendelhető. Az egyik menüpontban állítható a kormányrásegítés mértéke, de ettől nem jön több visszajelzés és nem javul az útérzet, csak valamivel nehezebb lesz elfordítani a volánt.