Ez az első szériaautó, amely Gilles Vidal elcsábítása óta, a korábban a Peugeot-t erősítő főtervező igazgatásával készült. Hangulatra van is benne némi Peugeot, főleg az orrban és a hűtőmaszk szögében, de ez szinte óhatatlan. Édesapám a Clio V-re hátulról ránézve kérdezte meg, hogy ez mitől olyan mazdás, pedig Laurens van den Acker jó régen jött át a Mazdától és a Volvókban is sokáig láttuk a Škodák kerékjáratait és ablakvonalát Thomas Ingenlath csatlakozása után. Mindenesetre a Rafale csinos és mutatós autó.

A Google-alapú fedélzeti rendszer logikus, gyors és 50 alkalmazást támogat, a kijelzők grafikája is szép
Összkerékkormányzás a sima hibridhez is elérhető, a hátsó kerekeket csak a konnektoros hibrid Rafale hajtja Soros hathengeres motorját a Renault szállította. Hatalmas hengerek dolgoznak benne, a lökettérfogat 7,95 liter, a csúcsteljesítmény 330 lóerő
Elegáns és jól működik a belső tere. Jó az arány az érintőképernyős és a valódi kapcsolós kezelőszervek, funkciók között
Jól jön a villany Scenic kartámasza a telefon- és tablettartókkal. A tárolóhely belseje kárpitozott Teleszkóp emeli fel a motorházfedelet. 1199 köbcentis és 130 lóerős a benzines turbómotor, a hajtó villamos gép 68 lóerős
Trikolór: a francia zászló színit követi a díszvarrás
Hozzá kell szokni, hogy a hátsó kerekek elfordítása miatt kicsit másképp viselkedik, mint a csak elöl kormányozhatók. Ha nagy sebességgel ívre teszed, egy pillanatig könnyűnek érződik a hátulja, de elfordul Hozzá kell szokni, hogy a hátsó kerekek elfordítása miatt kicsit másképp viselkedik, mint a csak elöl kormányozhatók. Ha nagy sebességgel ívre teszed, egy pillanatig könnyűnek érződik a hátulja, de elfordul
2 kWh a full hibrid, bruttó 22 kilowattóra a zöld rendszámos PHEV akkukapacitása. A telep feszültsége 400V Ez a villanymotorral forgatott hátsó kormánymű, innen fordítják el a kormányösszekötők a hátsó kerekeket, maximum 5 fokig elfordítva őket az elsőkkel szemben és kisebb mértékben velük párhuzamosan
Ilyen a plug-in Rafale: jobbra a 7,4 kW-os akkutöltő, balra a benzincső, középen a hátsó hajtásegység a 136 lóerős villanymotorral
Andalúziában vezettük, a színe miatt Rio Tinto azaz Vörös-folyó nevű vízfolyás mentén. A háttérben a környék legnagyobb ércbányája, a folyó vas- és nehézfémtartalma vörösre színezi a vízét Útfekvése és vezethetősége sokkal jobb annál, amire az 1578 kilóról induló SUV-tól számítottam
Hossza 4710, szélessége 1866, magassága 1613, tengelytávolsága 2738 mm

Méretei alapján is a márkán belüli kínálat felső karéjába érkezik a Rafale. Hosszúsága 4710, szélessége 1866 mm, magassága 1613 milliméter, tengelytávolsága pedig 2738 milliméter, amennyi az Espace-é.

Van egy nagy ötlet a hűtőmaszkban. Az autó színétől függetlenül a Renault-rombuszok felső oldala feketére fényezett, alsó része viszont a Techno esetében szürke, az Esprit Alpine modellen kék. Az alsó rombuszok kontrasztszíne szemből nem látszik, oldalról nézve igen.

Széria a 20-as felni, a hibridhez nem is rendelhető másmilyen, a konnektoros hibridhez van 21-es is. Hátul hiába keressük az ablaktörlőt, sajnos nem a légterelő alól töröl, felső forgásponttal, hanem egyáltalán nincs. A tetőn sima spoiler helyett valódi szárny van, amely alsó és felső élével is megdolgoztatja az áramló levegőt. Elegáns a kézírásszerű felirat a csomagtérfedélen az autó nevével.

Bár a bemutatón bennünket segítő derék spanyol emberek következetesen a ráfále ejtést preferálták, a francia anyanyelvű gyári szakemberek mind ráfálnak ejtették a kocsi nevét, ez tekinthető a helyesnek. A név nem a sortűzből jön, hanem egy sebességi rekordokat döntő repülőgép ihlette.