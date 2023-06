Szintet lép a Renault ezzel az új autóval

Komoly erőfeszítéseket tesz a Renault azért, hogy felfrissítse a modellpalettát. Ez nem csak a dizájnra, vagy új generációs modellekre értendő, az Australlal határozottan valami új indult el, amit most a Rafale húz alá, kihangsúlyozva, hogy ilyenek lesznek az új Renault-k. Visszanyúltak egy névhez a történelemben és simulékony dizájn helyett hoztak egy merész formavilágú, kicsit ismerős, de elsőre is vonzónak és nem bóvlinak tűnő autót. Engem lepett meg leginkább, de azért lépkedtem közelebb hozzá a Párizsi bemutatón, mert tényleg érdekelt, és nem azért, mert kötelező, ez pedig nagy szó.

Honnan a név? Miért Rafale? Sokkal korábbra kell visszaugranunk az időben, mint gondolnánk, és egy szokatlan mellékszálon kell elindulnunk 1933-tól. Ekkor vásárolta fel a Renault a repülőgépeket készítő Caudron manufaktúrát, miután az már alapvetően is Renault motorokat használt. Az akkor sikeres repülőgépgyártónál már több futó projekt felügyelete és jogai kerültek a Renault kezébe, minden készülő modellnek száma volt (C460, C500, C640, C714), ami Louis Renault szerint nem illett a márka arculatához. Ezért Egyrészt a márka nevét is átalakította Caudron Renault-ra, valamint a modellek nevet kaptak a számuk mellé, így lett a legkisebb, C460 modell a Rafale, ami magyarul széllökést jelent, de franciául sokkal szebben hangzik. Ez az együléses kisrepülő alapvetően sport és hobbi célokat szolgált. Szárnyfesztávolsága 6,75 méter, súlya csupán 510 kilogramm, motorja pedig egy hathengeres, kompresszoros Renault 456, melynek teljesítménye 310 lóerő volt 90 évvel ezelőtt. Ez a favázra épült, fa és szövet burkolatú sportrepülőgép 500 kilométer/órás sebességre volt képes az eredeti specifikációk szerint. Több rekordot is felállított 1934-ben, először Raymond Delmotte érte el vele a 431 km/h-s tempót, majd Hélène Boucher futotta meg vele a női szakág legnagyobb tempóját egy 1000 kilométeres szakaszon, 455 kilométer/h-t ért el. 1934 Karácsonyának napján Raymond Delmotte újabb rekordkísérletet tett, ezúttal pedig elérte az 505,85 km/h-s tempót. A Rafale név később visszatért az 1980-as években is egy vadászgép szérián, de az új Renault SUV modell a 90 évvel ezelőtti sebességrekorder sportrepülő előtt tiszteleg.

Sportosan, SUV-osan

Hogy könnyebb legyen már most elhelyezni a Rafalét, gyorsan tegyük tisztába, hová is tartozik. Az Australhoz készült és az új Espace-hoz is felhasznált moduláris padlólemez az alapja, méreteiben pedig a kettő keveréke. 4710 milliméter hosszú, 1860 mm széles és 1610 magas, tengelytávolsága pedig a nyújtott Espace-éval egyenlő, 2740 milliméter, nyomtávja viszont még annál is szélesebb összesen 4 centiméterrel. Vagyis a Rafale nem az új Arkana, annál nagyobb és komolyabb autó.

Amikor szó szerint lerántották róla a leplet ebben a párizsi stúdióban, nem állt meg bennem az ütő, de határozottan érdekesnek tűnt. Hirtelen nem is tudtam, hová nézzek rajta, a furcsa nappali menetfényeket, a szögletesre vett, szúrós fényszórókat, vagy a hűtőrácsot fürkésszem. Az utóbbin akadtam fenn sokáig, mert ez most tényleg látványos.

Apró Renault emblémák alkotják, amik a két széléről síkból indulnak, egyre beljebb haladva viszont térben fordulnak el a kis rombuszok. Ezek nem mozognak, csak komoly optikai csalódás, és még ki is emelték őket azzal, hogy az Espirit Alpine kék színe dereng a fekete rács alatt. Ez valami olyan, amit eddig még nem láttunk, és ennek borzasztóan örülök, mert egy jó ötlet, ami élőben határozottan működik és nem túlzás.

Fényszórói és nappali menetvényei nincsenek elrejtve, klasszikusan egy egységet alkot a fényszóró, a menetfény pedig külön kiemelt helyre került. Sok a formai játék az oldalán is, remélem visszaadják a fotók, mennyire mély az oldalsó domborítás és hogy az ajtó közepén ez átmegy homorításba, érdekes játékot adva ezzel az árnyékoknak.

Hosszan lejt a teteje oldalnézetben, ez nem igazán újdonság, láttunk már hasonlót, ahogy a magasra húzott szoknya és hasmagasság sem idegen már. Hátul sem unalmas a forma, kacsafarokban csípték el az autó végét, ahelyett, hogy plusz szárnyat kapott volna. A főtervező, Gilles Vidal szerint ez egy sokkal elegánsabb megoldás és szerintem is szép húzás, felülre azért került egy légterelő.

Hiányzik az ablaktörlő, ami nem szerencsés, egy ideje tudjuk, hogy a légáramlatoknak nem mondták meg, hogy a koszt is le kéne fújni az ablakról, nem csak a vizet. Ez gond egy Arkananál és egy Ferrari Purosanguénál is, a Rafalenél is az lesz. Kimondottan ízléses, hogy a modellnév olyan, mintha kézzel írták volna, ez azért jóval vonzóbb, mint a sokmilliomodik krómozott nyomtatott karaktersor.

Ennyi ötlet régen volt Renault belsőben

Tengelytávolsága miatt a beltér mérete jóval nagyobb, mint amennyire a külső alapján számítanánk. Óriási meglepetés nekem most az, ami a Renault-nál történik, a Rafale belseje dugig van nagyon szép, egységes és főleg érdekes megoldásokkal, de használható különlegességeket is találunk benne. Már nem a sivárság uralkodik egy Renault-ban, bárhová nézünk a Rafaléban, érdekes anyagokat és formákat látunk és tapogathatunk, ez pedig alapvetően új szintre emeli majd a Renault-kat, ami a felhasználói élményt illeti.

Alaposan rámentek arra, hogy a bent ülő rendes élményt kapjon, és gyorsan lépjünk túl a hangulatvilágításon és a Harman/Kardon hifi rendszeren, mert vannak itt érdekesebb dolgok. Mint például a teljes tetőablak, ami nem nyitható és elhúzható rolója sincs, amivel 30 millimétert spóroltak a fejtéren. A Solarbay névre keresztelt üveglap összesen 7 rétegből áll, elektrosztatikusan homályosítható, és látványosan szegmensenként teszi ezt, nem egyszerre. Olyan, mint egy elhúzható virtuális roló, amit akár félig elhúzva is rögzíthetünk, ez az első ilyen megoldás, amit láttam, és nagyon ügyes.

Két sportos Espirit Alpine változatot állítottak ki nekünk a stúdióban, így egyelőre csak ezekről tudok bármit mondani, nem tudni, miként fog kinézni az alapkivitel. Ezekbe viszont egészen magas oldalfalú sportülések kerülnek, az Alpine logó pedig világít a háttámlában, apró lukakon keresztül, mintha csak perforált lenne a kárpit. Alcantara hatású, de nem az eredeti olasz cég által készített anyaggal borítják az ülések és az ajtókárpitok egy részét, ezt sok helyen jó minőségű bőr váltja, amit a francia trikolor színekkel (kék, fehér, piros) varrnak.

Kicsit nehéz is kiszállni az első ülésekből a magas oldalfal miatt, főként mert utána mélyre kell lépni, a Rafale ugyanis elég magas autó. Átlépek a hátsó ajtókhoz, hogy benézzünk a második sorba is, ami hasonlóan puha tömésű ülésekkel vár, mint az első. A lábtér óriási, limuzinos és a fejtér is váratlanul tágas.

Háromszemélyes hátul, de 40:20:40 arányban dönthető az üléstámla, a középső szegmensből jókora könyöklőt csinálhatunk középre. Ennek a fedele alatt pedig hatalmas, flokkolt tároló rekeszt találunk és két kiforgatható telefon tartót pohártartóval kombinálva, hogy az eszközt és az italt is pozícióba tudjuk állítani. Egészen egyedi megoldás, jó látni, hogy vannak ötletek a Renault-nál.

530 literes csomagtartójának padlója alatt találunk még rekeszeket, de teljes értékű pótkereket is kaphat, amin a Linglong abroncs kiábrándító lehet, de ez több márkánál is megszokott, most hirtelen a Volkswagen csoportos autók jutnak csak eszembe, de biztosan másban is találkoztam már ilyennel.

Anyagaiban nagyon érdekes a Rafale, a tetőkárpit anyaga a kedvencem, szürke szövet, nagyon minőségi hatást kelt. Mellette a díszbetétek is érdekesek, az alapkivitel fekete parafa borítású elemeket kap, az Espirit Alpinne pedig újrahasznosított természetes anyagokból készült borításokat, amik ránézésre sziklához hasonlítanak, de porózus és elasztikus anyag tapintásra, meg nem tudnám határozni, mihez hasonlít, de határozottan jól néz ki.

Nincs állati eredetű anyag a Rafaleban, erre fontos kitérni, mert már az összes, jó minőségű bőrnek tűnő elem is vegán, vagyis növényi eredetű anyag. Kormánya remek fogású, a Renault szerint ilyen élményben még biztosan nem volt részünk, ezt azért cáfolnám, de valóban a jobbak közül való, pláne, ha még az Alcantara hatású borítás is rákerül.

Google alapú fedélzeti rendszert kap

Akárcsak az Austral vagy az Espace, a Rafale is megkapja a legújabb, már teljesen Google alapokra épülő multimédiás rendszert. Itt viszont már egy azoknál is frissebb Android rendszert futtat, amit később frissítésként mindegyik új Renault megkap majd. Ez azért is fontos, mert eddig a Polestaron kívül nem volt olyan gyártó, aki a teljes multimédiát Android alapokra építette volna, pedig egészen logikus döntésnek tűnik, miután az autóhasználók nagy része inkább Google navigációt vagy Waze-t használ, mint a beépített navit.

A Rafale fedélzeti rendszerének az a nagy trükkje, hogy a Play áruházból egyenesen telepíthetőek rá Android alkalmazások, így bár tudja a vezeték nélküli telefontükrözést, nincs rá igazán szükség. Futhat rajta Google navi és Waze is, ezek pedig mehetnek a műszeregység kijelzőjén is, amit okostelefon tükrözéssel egyelőre nem tud egyik autó rendszere sem.

Over the air frissíthető, vagyis teljesen online a frissítések ellátása, egyedül a nagyobb, a teljes operációs rendszer frissítéséhez kell majd márkaszervizbe vinni az autót. Ezt az új kezelőfelületet még nem nyomkodhattuk, így nem tudom, mikre képes pontosan, mert demo lejátszások mentek csak az autókban, de a megjelenítés nagyon éles és dinamikus, a színek pedig változtathatóak, ahogy a témák is változnak kicsit a menetmódoktól függően.

Csak hibrid hajtás, semmi más

Nagy lépés a Rafale a Renault életében, ez a modell már csak hibrid hajtással lesz kapható, az Espace-szal ellentétben pedig ezt a modellt Magyarországon is forgalmazni fogják 2024 közepétől. A Rafale hajtáslánca megegyezik az Austral és az Espace hibridjével, de lesz egy erősebb változata is.

1,2 literes turbós benzinmotorra épül a 200 lóerő rendszerteljesítményű és 410 Nm nyomatékú hajtás, hozzá pedig egy 4+2 fokozatú automata váltót párosítanak (négyet használ a benzinmotor, kettőt az elektromos) és kettő darab villanymotort. Ezekből csak az egyik szolgál a hajtásra, a másik a váltó felpörgetésére szolgál. Ebben a hajtásban ugyanis nincs semmiféle tengelykapcsoló és még szinkrongyűrű sem, a fokozatokat direktben kapcsolja.

Ehhez az kell, hogy a váltó behajtó tengelye mindig pontosan azonos fordulatszámon forogjon a motor főtengelyével, erről pedig egy villanymotor felel. Mivel ehhez a váltónak minél hamarabb üzemi hőfokú olajra van szüksége, külön fűtést építettek be ennek temperálására, így tulajdonképpen indulás után egyből üzemi hőfokon működhet.

A moduláris padlólemez közepére, az első ülések alá kerül a hibrid rendszer akkumulátora, ami ebben a verzióban külső áramforrásról nem tölthető. A Renault egyelőre bátran kommunikál a rendszer fogyasztásáról, 4,7 litert jósolnak 100 kilométerenként. Lesz egy plug-in hibrid változat is a Rafaleból, ami 300 lóerővel és nagyjából kétszer akkora akkumulátorral fog rendelkezni. Ehhez pontos adatokat még a bemutatón sem közöltek, annyit viszont tudunk, hogy a plusz 100 lóerőt egy a hátsó tengelyre szerelt villanymotor fogja adni, vagyis ez a változat összkerékhajtású lesz.

MacPherson első futóművet és multilink hátsót kap minden Rafale, mert már a 200 lóerős kivitelt is ugyanazzal a hátsó bölcsővel szerelik, amiben a plusz motornak alakítottak ki helyet. Emellett pedig opciósan összkerék-kormányzást is kaphat, ami az elsőkkel ellentétes irányban 5, azonos irányban pedig 1 fokban képes elfordítani a hátsó kerekeket.

Sportosnak szánják

Formára kétségtelenül hozza a sportos vonalat, már persze az SUV-k és crossoverek között. Emellett viszont a Renault fejlesztői is kiemelkedő sportosságról beszélnek a vezethetőségét illetően, amire egyelőre várnunk kell 2024 első feléig, hogy kiderüljön, valóban úgy van-e. Ez a sportos jellem azért jobban átjárja a Rafalét, mint mondjuk egy Australt, így a fílingben abszolút van valami, pláne, hogy még a nevét is egy 1934-ben sebességrekordot felállított repülőről kapta.

Emellett persze a biztonságról sem mondhat le az új modell, 9,3 colos képernyő vetíti ki a hasznos információkat a szélvédőre, sávban tart, távolságot tart az előttünk haladótól és a sebességhatárokra is figyel. Utóbbi az Austral vezetésén szerzett tapasztalatok alapján egyelőre nem tűnt túl megbízhatónak – előzés közben is elvette a gázt – de lehet, hogy a Rafale már frissített szoftvert kap.

Mivel azonos CMF-D platformra készül az Espace-szal és félig közösre az Australlal, ugyanabban a gyárban, a spanyolországi Palenciában fog készülni, Magyarországon majd valamikor 2024 közepén találkozhatunk vele először.