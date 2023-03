Divatmodellé alakult a Renault legendás autója

30 éven keresztül a Renault Espace volt a franciák nagy és büszke utazóautója. Kategóriát teremtett, a mikrobuszok variálhatóságát tudta az elsőtől a negyedik generációig, miközben kényelmesebb, minőségibb utazást nyújtott. Az már az ötödig generációs modellen is látszott, hogy a tervezésekor az aktuális divat került előtérbe, és az Espace crossoverré változott, de még önálló, nagy és elég tágas modell volt.

Nemrég Párizsban jártam a hatodik generációs Renault Espace bemutatóján, ahol minden, csak igazi új Espace nem szerepelt.

Ismerős dizájn, ez már nem egyterű

Ügyesek voltak az új Renault Espace bemutatóján. Gondosan ügyeltek arra mind a három részletes prezentáción a bemutató alatt, hogy ne mondják ki a Renault Austral nevét. Pedig, ahogy a fotókon ti is láthatjátok, egy Austral állt előttünk a teremben. Akkor mit keres rajta az Espace felirat? Bár külön modellként fog szerepelni a Renault kínálatában, az Espace mostantól már nem olyan egyedi, mint akár csak az előző generáció volt. Ez már csak egy modellvariáns, ami több irányból nézve sem méltó a az Espace névre, egy másikkal nem lennének fura érzéseink.

Külsőre kicsit olyan, mintha a Koleos utódja lenne. Az összes kötelező Renault dizájn elem szerepel rajta a C alakú menetfényektől kezdve a géptetőbe vágó emblémán keresztül az alaposan kidomborított hátsó sárvédőkig. 7 centivel hosszabb a tengelytávolsága az Australhoz képest – így 2,73 méter – a vázszerkezet hátsó hossznyúlványát pedig 13 centivel toldották meg. 4,72×1,84×16,64 méteres teret foglal el a világból ez az új SUV, mert az Espace többé nem nevezhető MPV-nek.

Egyetlen különös ismertetőjegye a függőleges rácsozású hűtőmaszk, amit nem is mindegyik változat kap meg. Az Espace-ból is készül Espirit Alpine változat, mint az Australból, ami sportos gúnyába rántja a masszív karosszériát és akár matt szürke fényezéssel is kérhető. Egyedi felnik és belső kárpitok is járnak ehhez a változathoz.

Utasszállítótól divattermékig – Renault Espace generációk 1984-1991 Úttörő utastér kialakításával különösen jó térkihasználást tett lehetővé az első Renault Espace. Ülései szembe fordíthatóak, kivehetőek, hétszemélyes családi autóból lehet pár mozdulattal hatszemélyes shuttle busz, vagy épp szembe fordítva tárgyaló tér, de kivett ülésekkel komoly raktérrel is szolgálhat. Formáját a TGV gyorsvonat ihlette, gyártása a Matra üzemében történt, karosszéria elemei kompozit anyagból készültek. 1991-1996 Erősen átdolgozott külsővel és belső térrel jelentkezett a második generációs Espace. Formaterve már jóval áramvonalasabb, a gömbölyített orr hosszabb is, mint korábban, így hatékonyabb lehetett. Tükrei a géptetőből nyúlnak hátrafelé, hátulja kerekebb, a forma ezzel modernebb, akárcsak a belső tér. Ez a generáció már 153 lóerős V6-os motorral is elérhető volt. 1996-2002 Elődeihez képest áramvonalasabb formatervvel, minden generációt nézve a legalacsonyabb lökhárítóval, ezzel a legsportosabb külsővel jelentkezett a harmadik generációs Renault Espace. Már akár három tetőablakkal is kérhető volt, az utastérben számos zárható tároló rekesszel, távirányítóról vezérelhető hifi rendszerrel és sínen tologatható üléssorokkal. Az 1998-as frissítéskor nyújtott kivitelt, 1999-ben pedig az Initiale nevű csúcs kivitelt kapta meg. 115 lóerős benzines, vagy 170 lóerős V6-os motorral is elérhető volt a dízel mellett. 2002-2015 Házon belüli fejlesztésű és gyártású volt a negyedik generációs Espace. Nem csak a Matra, de a műanyag karosszériaelemek is távoztak a modell életéből, helyette hagyományosan alumínium és acél karosszéria elemeket alkalmaz a negyedik Espace. Kétféle karosszéria hosszal, a sorozat talán legtágasabb és legjobban használható utasterével készült. Anyaghasználatában sajnos ez a leggyengébben teljesítő modell mind közül. Hátsó ülései mindkét sorban megegyeznek, így a harmadik sorban ülőknek sem kényelmetlenebb az utazás, mint az előrébb ülőknek. 2015-2023 Óriási változás érte az ötödik generációra az Espace-t. Funkcionalitás helyett diadalmaskodott a stílus és a modell 30. évfordulóján, 2014-ben bemutatott modell erősen crossoveres vonásokkal jelentkezett. A stílusos külső szűkebb utasteret rejt, mint bármikor korábban, a harmadik üléssorban már lehajthatóak az ülések, és nem kivehetőek. Fejlett vezetéstámogató rendszerekkel, magas minőségű belső anyagokkal építették fel, és egy különleges csúcs széria, az Initiale Paris is bemutatkozott.

Öt üléssel óriási, héttel sem kicsi

Mindig a beltér mérete és variálhatósága volt az Espace generációk igazi ütőkártyája. Ezért most kezdjük leghátulról megismerni az új, akár hétüléses modellt. Alapból ugyanis csak ötüléses, mint egy sima Austral, a csomagtartója viszont ennek a legnagyobb, 777 literes. A hátsó üléssor sínen tologatható, vagyis dönthetünk, hogy láb- vagy raktérből legyen több. Hétülésesként 677 liter a legnagyobb csomagtér, hátratolt ülésekkel 477, a kinyitott hátsó üléses méreteket viszont nem adták meg, szemre 200-nál nem lehet több.

A két leghátsó hely ránézésre nagyon szűk, bent ülve viszont kevésbé, de ehhez sok trükkre volt szükség, például, hogy a lábteret és a fejteret kimélyítsék, így kaptak teret a fontos testrészeink. Térdeknek marad hely középső sorban ülőknek is, így helykínálatra valahogyan ezt összehozták, de érezni, hogy minden trükköt elkövettek ezért. Túlgondolni azért nem kell, ez két szükségülés, nem olyan, mint a negyedik generációs modellben ülni leghátul.

Második sorában rettentő tágas az új Espace, itt érezni igazán a teret benne. Lábtere óriási, így még akkor is marad éppen elég hely, ha a leghátul ülőknek csinálunk lábteret azzal, hogy előrébb húzzuk az üléseket. Elöl Espace-os mércéhez képest hagyományosnak mondható a térkínálat. Nem ülünk igazán magasan, a műszerfal is közel van, a térérzet semmivel nem több, mint egy középkategóriás SUV-ban, hiszen az.

A bemutató jelszava a roominess, vagyis tágasság volt, amit szinte minden mondatba képesek voltak belefűzni a Renault-sok. Önmagában valóban egy tágas autó az új Espace, de egyik korábbi modellhez sem hasonlítható a helykínálata, pláne a térérzete, ezt az új modellt már másként kell értelmeznünk.

Dizájnban a legújabb Renault nyelvet követi, 13 colos multimédia kijelző uralja a műszerfalat, mellette egy 12,3 colos feszít a kormány mögött. Az egyetlen igazén érdekes részlet a középkonzol csuklótámasztó része, ami ráadásul tologatható, így unaloműzőnek sem rossz, lehet vele adni a tolóerőt, mint egy repülőben. Ennek a lényege, hogy az alatta lévő rekeszt lezárhatjuk vele, valamint hogy a telefonunk szem előtt legyen az indukciós töltőn.

Az új Espace fedélzeti multimédiája Google alapú androidos szoftvert futtat, mely online kapcsolatú, és most érte el először a Renault, hogy tényleg olyan legyen, mint egy telefon. Ez azt jelenti, hogy a Play áruházból ugyanúgy letölthetőek rá alkalmazások, mint mobilra. Már több mint 30 ilyen applikáció elérhető lesz benne a piacra kerülésekor, amik közül egy, a Waze ismerős nálunk, ez viszont egy nagy piros pont, hogy már nem kell külön telefont csatlakoztatni az autóhoz.

Anyagaiban érdekes az Espace, és itt mutat egy kicsit többet az Australnál. A csúcsfelszereltségű autókba vastag tömésű bőrüléseket szerelnek, a hátsó fejtámlákra pedig luxusautókat idéző puha párnák is rendelhetőek. Kedvenc részletem viszont maga a tetőkárpit, ami durva szövésű szürke szövet, ez ad egy kis rusztikus hangulatot a beltérnek, kimondottan ízléses megoldás.

Hibrid hajtás 4,2 literes fogyasztással

Egyelőre nem teljes az információk halmaza az új Espace-ról, hiszen csak most leplezték le. Az azonban biztos, hogy hajtáslánc tekintetében azzal az új hibrid rendszerrel érkezik, ami az Australban mutatkozott be és amit a bemutatón vezethettünk is, kevés elégedettséggel. Emellett egyelőre nem tudni, hogy lesz-e más hajtáslánc.

Az Espace hibrid rendszerének szíve egy teljesen új fejlesztésű, csak ebben a konfigurációban alkalmazott 1,2-es háromhengeres turbós benzinmotor. Mellette egy hajtásért felelős villanymotor dolgozik a rendszerben, egy 4+2 fokozatú automata váltó és egy további villanymotor, ami a váltó felpörgetéséért felel. Ebben a rendszerben ugyanis nincs kuplung vagy hidrodinamikus nyomatékváltó, se szinkrongyűrű a váltóban. A váltó tengelyét egy villanymotor pörgeti fel a motor fordulatszámára, hogy váltáskor azonos legyen a sebesség, így kapcsolhat fokozatot.

Mivel a váltónak hidegen is működnie kell, külön hűtő és fűtő kört kapott a váltóolaj, mire szükség lenne a működésére, addigra a kenőanyag már készen áll a szolgálatra. A rendszer teljesítménye 200 lóerő, nyomatéka masszív, 410 Nm nyomaték. Külső áramforrásról nem tölthető.

Akkumulátorát a padlólemez közepére építették az első ülések alá, így nem zavar a lábtérben. 7 centivel nyújtották a padlólemez tengelyek közötti részét és 13 centivel a hátsó hossznyúlványt az Austral vázához képest. Az új Renault Espace Futóműve elöl McPherson, hátul pedig dupla lengőkaros rendszerű, erre azért volt szükség, mert a 4Control összkerékkormányzás is rendelhető hozzá. Az Espace hátsó kerekei ellentétes irányban 5, azonos irányban pedig 1 fokban képesek elfordulni az első kerekekhez képest. Parkoláskor így kisebb lesz a forduló kőr, nagy sebességnél viszont stabilabban futhat az autó.

Büszkén hirdetik, hogy az új Espace összesen 215 kilogrammal könnyebb az elődjénél. Ezt a különbséget persze könnyű összehozni, ha egy alapvetően legalább egy, ha nem másfél kategóriával kisebb padlólemezt használnak. 43 kilóval könnyebb a platform, 50-nel a hajtás, 38-cal a felépítmény és 84 kilót spóroltak a többi alkatrészen.

Van Espace, nincs Espace

Egyelőre nagy valószínűséggel nem jelenik meg a magyar piacon az új Espace, így az árát még találgatni sem érdemes. Egyfelől ez elég nagy kár, hiszen hétüléses SUV-ként elég jó használhatóságot ígér, a hibrid hajtáslánc pedig – remélhetőleg erősen frissített, befejezett formában kerül bele – 4,2 literes fogyasztással kecsegtet, ami bravúros lenne egy ekkora autótól. Egyetlen csorbája a név, egymás után próbálva, egymás mellett látva „elődeivel” igazán nincs sok köze hozzájuk.