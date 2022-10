Érzelmekre céloz, vajon bele is talál a Renault Austral?

Különös evolúció történik a Renault dizájn részlegénél, a korábbi formanyelv temérdek helyen felismerhető az új modelleken, mint a Megane E-Tech és az Austral, mégis egészen más képet fest a végeredmény. Amíg álcázottan láthattuk csak, addig az elektromos Megane kiköpött másának tűnt az érkező SUV, ezzel szemben a valóságban látva már eléggé más karakter.

Hasonló az orra, de minél hátrébb nézünk, annál kevésbé ismerős. Az Australnak nem tüntették el a hátsó kilincsét sem, őszintén ötajtós, és messze nem akarták kupénak álcázni, tisztességes bakancs formájú SUV formát kerekítettek neki. A hátsó nézetet szélesre húzott C alakú lámpák uralják, ezek belseje lézervágott elemeket alkalmaz, aprólékosnak tűnik tőle a dizájn.

Megjelenik elöl is a C menetfény mint a korábbi Renault-kon, három féle LED-ses lámpa kerülhet rá, amelyek látszólag nagyon hasonlóak. Az Alap a Pure LED Vision fényszóró, amely helyett adaptív kivitelű, és a szemben jövőket vagy előttünk haladókat kitakarni képes mátrix LED fényszóró is kérhető. Nagyot változtat az autó karakterén, ha az Espirit Alpine felszereltségre pillantunk, nem véletlenül kapta az összes tesztautó ezt a csomagot a spanyol túrán.

Ez most a Renault M Sportja, S Line-ja és AMG csomagja, a sportmárka használata pedig jó döntésnek tűnik. A fényes fekete toldatok nem hatnak idegennek, a sötét rács is elfogadható, de mindenképp a matt szürke fényezés teszi fel a pontot az i-re, a hibrid hajtás meg a kék E-t a névre.

4510 milliméteres hosszával 21 milliméterrel licitál rá szellemi elődjére, a Kadjarra, széltében csak 6 milliméter a különbség (1836 mm), magasságban 5-tel nagyobb csak, így 1618 mm, vagyis szemre pont ugyanakkorának tűnik az Austral. Akár 20 colos felnijei is lehetnek, de messze nem terepjáró, 180 milliméteres hasmagasságával legfeljebb földúton lesz otthon.