Talán az egyik legfontosabb dolog most, ami az Opelnél történik, hogy az eddig megszokott arculat most teljesen megváltozik. Előkerült a Vizor, ami az új Opelek orrát fogja meghatározni a jövőben és van benne egy adag klasszikusság is, aminek mi igazán örülünk. A Vizor formáját ugyanis a Manta A orrának vonalai ihlették, de erősen modern formában gondolták újra. Például teljesen kitöltötték fekete plexi lapokkal, így a klasszikus hűtőrácsától a Grandland is elköszönt.

Ment a levesbe az X is a neve mögül, amúgy sem használta szinte senki, aki beszélt róla, pedig pont ez az egyetlen olyan modell, aminél még az eredeti koncepció szerint jogosan lehetne használni. Korábban a Mokka frissítésénél jelent meg és az összkerékhajtásra utalt, azóta annál a modellnél sem érhető el, ahogy a Crosslandnél sem (szintén elhagyták a frissítéssel az X-et), a Grandlandnél viszont épp hogy van ilyen lehetőség, de sebaj, így egyszerűbb.

További jelentős változás az új GS Line felszereltséghez tartozó lakkozott feketére fényezett külső műanyag burkolati elemek, ami a teljes hátsó lökhárítót is jelenti. Szintén feketére fényezik ennek a modellnek az emblémáit is, valamint hátul a feliratot, ami a mai divat szerint középre került a márkajelzés alá. Az Ultimate felszereltség a leginkább látványos változás, színre fújják a kerékjárati íveket és a lökhárítók betéteit is, amikbe ezüst koptatónak látszó részek kerülnek.

Látványos, de mintha pont ezzel veszítene eredeti karakteréből a Grandland, így hiányzik az a felosztás, amitől SUV-sabb volt korábban. Összességében nagyon más autó hatását kelti a Grandland, mint korábban. Ez nem feltétlenül pozitív, az előző formatervvel annyira nem volt semmi gond, hogy a kettőt egymás mellé téve most inkább a régit nézegetném. Az új orr sem fotókon, sem élőben nem passzol úgy az autóhoz, mint ahogy például az új Mokkán, vagy az Astrán láttuk.

Méreteiben nem változott, továbbra is 4477 milliméter hosszú, 1856 milliméter széles és 1609 milliméter magas, tengelytávolsága pedig 2675 milliméter. Fényszóróiban most nagy a különbség, már az alapáras egység is teljesen ledes, a feláras Intelli LUX ledes lámpákban pedig egységenként 84 dióda szolgáltatja a fényt, kitakargatja a szembe jövőket és bevilágít a kanyarban. Dizájnban annyira beleolvadnak a Vizorba, hogy elsőre nehéz is megmondani, hol kezdődik a lámpa és hol a maszk.

