Nesze nektek hibridek – Opel Grandland 1.5D teszt

Utasterében látszik, hogy keverednek az Opel-es berendezési tárgyak a franciáktól kapottakkal. Az ajtókon lévő apróságok már mind franciák, így az ablakemelő kapcsolói, a kilincs, a külső visszapillantó beállítógombjai, valamint a váltó fokozatválasztója is Peugeot-kból lehet ismerős, de megvannak a klasszikus Opeles kezelőszervek is, mint a világítás kapcsolója, vagy a középkonzol gombjai. És persze a tudományos, mindenfelé állítható ülés, – memóriás, állítható a deréktámasz helyzete, az ülőlap hosszúsága, fűthető, szellőztethető – amire az Opelnél már hagyományosan nagyon odafigyelnek. Ennek ellenére nekem hosszú távon nem volt annyira kényelmes, AGR minősítés (Aktion gesunder Rücken, ortopédia szervezet) ide, vagy oda, de ez legyen az én bajom.

Belseje szerencsére nem izzadságszagúan modern, ahol jobb volt, ott szívbaj nélkül megtartották a tekerni, nyomni, kapcsolni való gombokat, bizgentyűket. A Grandlandban úgy tudsz állítani a klímán másfél fokot, hogy közben nem kell levenned a szemed az útról, és az anyósülésen helyet foglaló is le tudja halkítani az ordító énekest láthatatlan felületek bizonytalan simogatása nélkül. Igen, van gombsora a klímának, igazi kapcsolója az ülésfűtésnek, és minden ott van, ahol azt keresnéd. Ha pedig mégis úgy érzed, nem tudsz képernyőtapizás nélkül élni, akkor menüből is intézheted a hőmérséklet beállítását, az Opel nagyvonalúan ezt a lehetőséget is megadja.

Műszerfala teljesen digitális, az alapváltozatban 7 colos, a jobban felszerelt példányokban pedig 12 colos a kormány mögötti kijelző, amin a megjelenített tartalom és annak grafikája is változtatható. A középkonzol kijelzője itt 10 colos, az elhelyezése határeset, lehetne magasabban is. Maga a menü nem igazán összetett, attól nem kell félni, hogy örökre elveszünk a beállítások között. Az utastérben elszórt temérdek zongoralakk viszont itt sem mutat jól, illetve csak addig klassz, meg irtó elegáns, míg nem kezded el használni az autót. Onnan vagy karcos, vagy poros lesz, esetleg mindkettő egyszerre.

Az anyagminőség kellemes, ahol hozzáérsz, ott szinte biztos, hogy puha tapintású felülettel találkozol. Az első helykínálat tisztességes, vállban kifejezetten tágas a Grandland, és a hátsó sora is élhető méretű teret kínál. Csomagtartója 514 és 1652 liter között változik, a hátsó üléstámlák állásától függően. Kétféle magasságba is állítható a csomagtér padlója, a háttámla lehajtása után pedig akár sík felület is kialakítható hátul. Van rakodóhely az utastérben is mindenfelé, fedeles, nyitható és sima üreg is, pohártartó akad mindkét üléssorban – ebben az autóban a szellőzőnyílásokon kívül a hátsóknak ülésfűtés is jutott. USB-aljzatból viszont szerényebb a felhozatal, egy-egy található elöl és hátul. Cserébe 230 voltos és 12 voltos aljzatot is használhatnak az utasok, és a vezeték nélküli telefontöltés is megoldható.