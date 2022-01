Utasterében is történtek változások, megújultak a légbeömlők, látványosabb a többféle színű hangulatvilágítás és a klímavezérlő felület is átalakult, aminek vannak gombjai, bár nem biztos, hogy az apró, fel-le billenthető gombok a legpraktikusabbak, de legalább vannak. A középkonzol a BMW 4-es szériából lehet ismerős, az érintésérzékeny képernyő 10,25 vagy 12,3 colos lehet. Emellett már alapáron járnak a sportülések, illetve a háromzónás klímaberendezés is a legfrissebb BMW X3-ashoz. Új az automatikus váltó fokozatválasztója körüli kapcsolók elrendezése, itt található többek között a motorindító gomb, a start-stop rendszer gombja, az elektromos rögzítőfék kapcsolója is.

Az összeszerelés minősége a szokásos BMW-s, minden varázslatosan stabil, mintha egy darab, masszív gránittömbből lenne kifaragva. Hogy nem lötyög, nyiszorog, az valahol érthető ebben az árkategóriában, de ebben aminek nem kell mozognia, az tényleg nem mozdul semennyit sem. Az ember gép közötti kapcsolatért felelős sokadik generációs iDrive, nagyjából jelenleg az egyik legjobban kezelhető rendszer, ami autóban létezik. Csodás felbontású, érintésérzékeny monitor tartozik hozzá, de lehet a középkonzolon lévő tárcsával is bizgerélni, sőt, a gesztusvezérlést is támogatja a rendszer. Tehát ha a forgalomban autózva, legyeket hessegető BMW sofőrt látunk, az valószínűleg ezzel az eszközzel küzd. Nem hibátlan ez a vezérlési mód, de szerencsére nem kell használni, a hangerőt például a kormányról és a középkonzolon lévő tekerőgombbal is lehet állítani.

Kényelmesek a fűthető, szellőztethető, változtatható ülőlaphosszúságú első ülések. Mindkét üléssorban kényelmesen lehet utazni, hátul van saját klímavezérlő felület és USB töltőpontból is kettő, akit meg utazás közben zavar a sok fény, be is sötétíthet hátul az ablakokra húzható rolóval. A pohárnak, telefonnak, egyéb vackoknak is van elég hely az ajtóban, könyöklőben, a váltókar előtt, vagy a kesztyűtartóban.

Csomagtartója 550 és 1600 liter közötti méretű, a hátsó sor háttámláinak pozíciójától függően, lehajtott háttámlákkal nagy, sík felületre lehet rámolni. A csomagok rögzítéséhez rengeteg, szépen elrejtett fület lehet igénybe venni, van még hátul szatyorkampó, tisztességes világítás, 12 voltos aljzat és padló alatti rekesz is.