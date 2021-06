Új megjelenéssel, kibővített felszereltséggel és optimalizált modellstruktúrával folytatja a pályafutását a BMW X3 és X4 modellpárosa.

A korábbinál markánsabb eltérést alkalmaztak a két típus orrának és farának kialakításánál. Az X3 a robusztus offroadhangulatot erősíti, míg az új hűtőmaszkkal vadított X4 a sportosságra helyezi a hangsúlyt.

További BMW X3 képekért kattints!

Mostantól minden benzinmotor 48 V-os mild hibridként kerül forgalomba, így az összes négy- és hathengeres motor működését 11 LE-s villanymotor segíti, amely a fékenergia-visszanyerésben és a hatékony start-stop funkcióban is szerepet vállal. Szintén alapkivitel – legalábbis a német piacon – az xDrive összkerékhajtás, ahogy a nyolcfokozatú automata váltó is. Az új modellek már nyártól rendelhetők; a gyártásuk augusztusban veszi kezdetét. A világpremiert augusztus legvégén, Kínában tartják, míg az európai bemutatkozásra szeptember elején, a tradicionális frankfurti autószalon helyébe lépő müncheni kiállításon kerül sor.

Noha az X3 is rendelhető sportos M-kivitelben, alapértelmezésben inkább az offroad dominál a típusnál. Ennek szellemében dolgozták át a hűtőmaszkot, a fényszórókat, az első lökhárítót és kötényt, valamint a hátsó lámpatesteket. Az X-képet fenékvédelem és egyedi küszöbök teszik teljessé.

A hűtőrácsot mostantól egyetlen keret öleli körül, a két veseformát középen fekete sáv választja ketté – ide építik be a kamerát, ha kell. A fényszórók LED-esek, ennek köszönhetően 1 centivel laposabbak. Felárért mátrix-LED és lézeres fényszóró is rendelhető. A lökhárítón átrajzolták a légbeömlőket. Hátul feketével körberajzolt, keskenyebb lámpatesteket találunk, különleges „csipeszes” kontúrokkal.

A 2021-es évjáratú BMW X4 legjellegzetesebb stíluseleme a rácshálós hűtőmaszk, a fényszórók már alapáron mátrix-LED rendszerűek, míg a hátsó lámpatest síkba lapul az izmos faron. Ahogy az X3, az X4 is fantáziadús rajzolatú, integrált kipufogóvégeket kap. Az X3-hoz kérhető tizenegy színárnyalat (köztük több új tónus) mellett az X4 egy tizenkettediket is kaphat: a Piedmont Red kizárólag ehhez a típushoz rendelhető. Mindkét modell újdonsága, hogy speciális Individual kidolgozásban, pl. matt sötétszürke színben is elvihetők.

További BMW X4 képekért kattints!

A beltérben közös pont a BMW 4-es szériából átemelt középkonzol. Az érintőképernyő 10,25 vagy 12,3 colos lehet, alapárasak a sportülések és a háromzónás klímaberendezés. A cég 30%-kal csökkentette a rendelhető extrák számát, így áttekinthetőbb a modellstruktúra. A padlókonzolon új egységben kaptak helyet az elsődleges kezelőszervek – a motorindítás, a váltóvezérlés, a start-stop rendszer aktiváló gombja, az elektromos parkolófék kallantyúja és számos további funkció. Újak a légbeömlők, izgalmasabb a hangulatvilágítás.

Fontos opciós újdonság a Driving Assistant Professional, amely olyan funkciókat kínál, mint a városi dugókövetés, a kereszteződésben szemből érkező autóval történő ütközést megelőző automata vészfékezés, a vészhelyzeti sávasszisztens (mentő közeledésekor automatikusan lehúzódik az autó), illetve az aktív funkciókat 3D-ben megjelenítő grafika. A 10,25 colos digitális műszeregység alapáras tétel.

Videón is megnéznéd a megújult BMW X3 és BMW X4 párost? Kattints ide!