Mivel utóbbi érték több mint 9 centiméteres növekedést jelent az elődhöz képest, az aktuális modellben már kifejezetten kényelmes az utazás a második sorban is. Hiába alacsonyabb növésű az XC60-as, a fejtér mérete még a panorámatetővel együtt is kielégítő. Ugyanez mondható el az 505 literes csomagtérről is, ami megfelel a kategóriaátlagnak, és elegendő a legtöbb utazáshoz. A hátsó támlákat felár ellenében elektromosan is előredönthetjük, ebben az esetben teljesen sík rakteret kapunk 1432 literes térfogattal – ez az érték viszont elég szűkösnek számít a konkurensek adataihoz képest. A csomagtérajtó elektromosan, akár láblengetésre is nyitható.

Az XC60-as egyik legfőbb vonzereje az utasteret belengő igényes hangulat, amely egyrészt a svédek letisztult és merőben eltérő formatervének, másrészt a kiemelkedő anyag- és összeszerelési minőségének köszönhető. A középkonzolt uraló 12,3” átmérőjű érintőképernyő is eltérő a konkurensekétől, mert annak ellenére, hogy kiváló a felbontása és kifejezetten gyorsan reagál a mozdulatainkra, sokadszorra látva sem tudunk könnyen eligazodni menürendszerében. A kormány mögötti digitális műszerfal más tészta, könnyedebben kezelhető és könnyedén le is olvasható.

Szintén sajátos, ahogyan a Volvóban életre keltjük, illetve leállítjuk a motort, ehhez nem egy gombot kell nyomni, hanem egy forgókapcsolót elforgatni. Ez könnyen megszokható részlet, ami szintén növeli a modell egyediségét. A kényelmes első ülésekből bármikor öröm rápillantani, akárcsak a szépen megmunkált fabetétekre, a Bowers & Wilkins hifi hangszóróira, vagy a svéd üvegműves, az Orrefors által készített átlátszó váltókarjára.