Haladjunk elölről hátrafelé: az új X3/X4 M motorja teljesen új fejlesztés, nem a kifutó M3-as motorjából finomították tovább. A minden paraméterében változó vezérlésű soros hathengerest két egyforma turbó lélegezteti (az egyik az első hármat, a másik a következő hármat tölti), a közvetlen befecskendezés csúcsnyomása 350 bar. Az amerikai modellekben (mi ilyeneket vezettünk) nincs részecskeszűrő, de az európaiban lesz, viszont a teljesítmény-adatokra ez nem lesz hatással. A sima M-jelzésű modellekben 480 lóerő a csúcsteljesítmény, az M Competition sportcsomaggal viszont 510 lóerőt kap a kedves vevő – ami, mit tesz Isten, pont annyi, mint a két legközelebbi vetélytárs, a Merci GLC AMG 6.3 és az Alfa Stelvio QV csúcsteljesítménye. A precíz gyártástechnika (például a forgácsolásnál komplikáltabb forma kialakítását, így hatékonyabb belső hűtőjárat-kiképzést lehetővé tévő 3D-nyomtatással készülő hengerfej) lehetővé teszi, hogy a motor maximális fordulatszáma 7200 legyen percenként!

A motor mögött a ZF-féle nyolcfokozatú automata váltó dolgozik, ezekben a kocsikban M Steptronic elnevezéssel és persze a nagy erőhöz és a sportos viselkedéshez illő programozással, terhelés alatt fixen összezáródó hidrodinamikus nyomatékváltóval és kézi váltófülekkel a kormánykeréken. A váltó három program szerint működhet, a finom, hétköznapi, polgári üzemet egy gyorsabb és keményebb sportos mód követi, a legdurvább üzemmódban pedig az elektronika a motor fordulatszámát mindig magasan tartva igyekszik csökkenteni a motor-váltó szinkronizáció idejét.

A motorhoz és a váltóhoz extra olajhűtőt is tartalmazó hűtőrendszert és az elmés, az olajszivattyút két kamrából is itató kenést a versenysportban szerzett tapasztalatok alapján tervezték meg, mert ezeket a kocsikat bizony jó eséllyel tényleg elviszik pályára is néha. Ugyanakkor vicces, hogy ezekhez az M-modellekhez nem lehet kerámia-féktárcsákat rendelni – pont, mivel a tapasztalatok szerint az M-es X-modellekkel bizony mégse szoktak pályára menni a tulajdonosok. A felerősíthető hangú kipufogórendszer viszont nagyon is kell az M-es BMW-k vevőinek, így az X3 és X4 M ilyet is kapott.

Az összkerékhajtást is az M-betűhöz igazították. Az alapvetően hátsókerék-hajtású x-Drive BMW-k osztóműve azonnal küldi a nyomatékot az első tengelyre, ha a hátsó két keréken már nem lehet hatékonyan letenni az erőt az útra – de ezekben az autókban a hangsúly sportos üzemmódban mindig a hátsó kerekeken marad. A hátsó, aktív differenciálmű képes a nyomatékarány eltolásával javítani a stabilitást a kanyarokban. Fix hátsókerék-hajtást kapcsolni viszont nem lehet, ez a gumifüstölős-driftelős üzemmód továbbra is csak a 4×4-es, de kizárólagos hátsókerék-hajtással is vezethető M5-ös BMW kiváltsága marad. A menetstabilizáló persze az X3 és X4 M-ben is teljesen kikapcsolható.

A nagy teljesítményhez igazított, a BMW gyári, miramas-i tesztpályája mellett a Nürburgring-Nordschleifén is lepróbált futómű elöl alumínium kétlengőkaros , hátul oldalanként 5-5 acél lengőkaros. Augusztusban állítólag érkezik egy különleges, szénszál-erősítéses műanyag lengőkaros opció is az extralistára. A lengéscsillapítók az M Competition kivitelben elektronikusan vezérelt, adaptív egységek, a sima X3 és X4 M-nél ez feláras tétel. A változó áttételű kormánymű szervomotorja az M-modellekben nem ugyanaz, mint az alap X3-X4-ben, a rásegítés fürgeségét és erejét az extrém menetteljesítményekhez igazították. A csaknem kéttonnás sport-szabadidőautók 4,1 másodperc (M Competition, a sima M “csak” 4,2) alatt érik el a 100 km/h sebességet, a végsebességük 285 km/h-ban limitált (a sima M-modelleké 280-ban, a miheztartás végett).