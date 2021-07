Itt is megkapjuk az aszfaltterepjárókban kedvelt kapitányi üléshelyzetet. Impozáns motorházfedél terül el előttünk, a kilátás elég jó.

Tanulni kell a kétszintű gombsort, minek van külön kapcsolója és az hol is van. Az autó menürendszere nem elég intuitív, de hozzá lehet edződni. Kellemetlen, hogy a szellőzés állításához a menübe kell belépni, legalább a belső légkeringtetés elérhető a 8,0” képátlójú érintőképernyő nyomkodása nélkül.

Idén az első negyedévben a tavalyi 29 helyett már csak 22 százalék volt az EU-országokban forgalomba helyezett új autók átlagos dízelaránya. Szomorú, hogy a turbófeltöltéses dízelmotoroknak épp akkor áldozik le, amikor régóta adott erényeik mellé most először a tiszta működés is társul, nagyjából három-négy éve. Ezt az 1,5 literes motort addig érdemes megvenni, amíg létezik. Kiegyensúlyozó-tengely nincs benne, dízelhez mérten mégis lágyan jár és nyári reggeleken is kulturáltan indul be, csendesen mormol alapjáraton.

130 lóerő nem tűnik soknak ekkora autóba, de a 300 Nm-rel elkerüljük a tápláléklánc alját, sőt! Ezzel a hajtáslánccal az 5008 kellően flott autó, némi előrelátással jól lendületben tartható és nem nehéz előzni vele.

130-nál 2300 körüli a fordulatszám hatodikban, 150-nél nagyjából 2700 percenként, ami egészségesen hosszú, a dízelmotor forgatónyomatékával halk és nyugodt suhanást ad ki, még 170-nel is. A kézi váltó könnyen mozog, a váltásesedekesség-jelzés az okosabbik fajta, amely visszakapcsolást is kér, nem ahhoz ragaszkodik, hogy a nyilakban bízó vezető 1300-as fordulatszámon, padlógáznál remegő motorral kerregjen fel a hegyre.

Kicsi kormánya kezesebbnek mutatja az 5008-as Peugeot-t, mint valójában. A 11,2 méteres fordulási körátmérője kedvező, nagyon gyors kanyarokban a kiadós oldaldőlés a magas építésű, de finomléptű autótól lazán elfogadható kompromisszum.

Harmonikus, családi autóhoz illő futómű-hangolásával a tesztelt Peugeot 5008 finoman jut túl az úthibákon, kényelmesen rugózik. Nem is a komfort javítása, inkább az oldaldőlés mérséklése miatt jönne jól az adaptív lengéscsillapítás. Az utastér csendes, 150-160-nál senki nem néz fel a könyvéből, kütyüjéből, hogy hová ez a száguldás.

36-38 Celsius-fokos hőségben volt nálunk a tesztautó, a trópusi forróságban jól vizsgázott a légkondicionálás. Ügyes részlet, hogy 18 fok alatt és 24 fok felett fél helyett egész fokonként ugrik a fűtés-szellőzés, hogy a szélső értékeket gyorsabban megtaláljuk.