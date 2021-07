Lassan öt éve van velünk a Škoda legnagyobb szabadidőautója a Kodiaq. Úgy gondolták a gyárban, itt az ideje, hogy felfrissítsék a modellt, mi pedig megnéztük, milyen munkát végeztek

Mi ez? A Škoda 2019-ben bevezetett, házon belül a legnagyobb szabadidőautójának felfrissített változata Mit tud? Óriási bendőben utazhat benne akár hét ember is, és a csomagokat sem kell otthon hagyni Mibe kerül? 9,6 millió forint a beugró a Kodiaq univerzumba Kinek jó? Aki öt-, vagy hét személlyel szeret katedrálisnyi térben autózni, csomagot hurcolni, vagy csak terepen bóklászni, annak izgalmas lehet egy Kodiaq

Úgy öt évvel ezelőtt, márciusban a Genfi Autószalonon találkoztunk először a Škoda szabadidőautó kínálatának még ma is legnagyobb példányával, a Kodiaq-kal. Igaz, akkor még Škoda Vision S néven futott a termetes SUV, de mire ugyanebben az évben szeptemberben, már Párizsban bemutatták a kissé megszelídült szériaváltozatot is, azt már Kodiaq-nak nevezték. 2019-re már sportváltozat is készült belőle – ráadásul ez volt az első Škoda emblémás SUV, amiből RS kivitelt is gyártottak. Mostanra, az iparági trendeknek megfelelően eljött a frissítés ideje. Semmi komoly nem történt vele, csupán itt-ott csinosabb lett, és a motorválasztékot is megkavarták kissé. A ráncfelvarráson átesett cseh SUV-t néhány napja Franciaországban próbáltuk ki, autópályától, cifra síparadicsomokon át a meredek hegyi szakaszokig, nagyjából mindenhol.

LED-ek világítanak a hátsó lámpában is

Külső Egy laza fészliftnél általában nem piszkálnak bele a méretekbe, minden marad a régiben, itt a karosszéria hossza 4697 mm, szélessége 2087, magassága 1676 mm, tengelytávja pedig 2790 mm. A látvány azonban általában kissé más, a lökhárítók, lámpatestek és a hűtőmaszk változik valamelyest, illetve az új színek is ilyenkor jelennek meg a kínálatban. Nincs ez másként a Kodiaq-nál sem, az új modellt a meredekebbre húzott hűtőrács, a magasabb motorháztető és a már elöl-hátul LED-es, keskenyebbre húzott fényszórók, lámpák segítenek megkülönböztetni az elődtől. Felniből már 20 colost is rendelhet hozzá a tulaj, és kapott légellenállás javító rátéteket is az autó. Hangulatban minimális a változás, de valamivel azért mégiscsak komolyabb lett a csehek óriása. Hogy könnyebb legyen összehasonlítani az eredetit a frissített változattal, itt mindkét autó szerepel a képen. A fehér a régi, a kék az új:

Belső Utasterében friss díszcsíkok, látványosabb varrások és színes LED-es hangulatvilágítás került. Üései rendelhetők vegán – állatmentes – “bőr”huzattal is, és szellőztetni, masszírozni is tudnak. Hifirendszere kapott még két hangszórót a már meglévő nyolc mellé, opcionális – az RS modellnél alapáras – digitális műszerfala pedig már ötféle képernyő elrendezést tud megjeleníteni. Csomagtartója ötszemélyesként 835 literes, amit a hátsó ülések támláinak mozgatásával 2065 literre lehet dagasztani. Ha a bitang méretű csomagtartó nem lenne elég, akkor az utastérben is van hova pakolni, kárpitozott ajtózsebek, hatalmas könyöklő, és kisebb rekeszek, kesztyűtartók várják az úti holmit. A helykínálathoz hasonlóan a minőségérzet remek, és külön öröm, hogy nem próbálták meg kitakarítani az autóból a gombokat, kapcsolókat. A puccos Laurin & Klement változat kétküllős, gombokkal rendesen megszórt, fűthető kormánya pedig zseniálisan néz ki. A Škoda mindig büszke volt a filléres, de az életminőséget nagyban javító apró trükkökre, így a kicsi fedélzeti szemetes, a parkolójegytartó, vagy az ötdudoros aljú pohártartó – a műanyagpalackok alján is ennyi dudor van, így a palack nyakát egy kézzel, menet közben is ki lehet tekerni – mellé most többek között a rafinált ablakmosó-folyadék tartó kupakja is felsorakozhat. Ez kihajtható tölcsért rejt magában, hogy ne kelljen fellocsolni a motorteret amikor ablakmosóval tölti fel a tulaj. Emellett a csomagtartó simán elnyeli a csomagtérrolót, van benne pótkerék, szatyorkampó, pokróctáska, 12 voltos csatlakozó, és ülésledöntő retesz is.

Technika Összesen ötféle motorral lehet megvásárolni az új Kodiaq-ot, ebből kettő dízel. A 2.0 TDI-k 150, illetve 200 lóerősek lehetnek, és minden esetben hétfokozatú DSG váltó jár hozzájuk. A három benzines közül az 1.5 TSI az egyetlen, ami a szimplán elsőkerék-hajtású Kodiaqba rendelhető és hatfokozatú kézi váltóval is kérhető. A 2.0 TSI-k 190 és 245 lóerősek lehetnek, utóbbi motor újdonság, ez eddig nem volt, de most ez dübörög az összkerékhajtású RS változatban a biturbó dízel helyett. Az 5 lóerővel erősebbé vált RS könnyebb is elődjénél, a motor 60, míg a hozzá kapcsolt hétfokozatú DSG váltó miatt 5,2 kilogrammot dobott le magáról a legsportosabb modell. Javult a gyorsulása is, 4 tized másodperccel, így a 0-100 km/órás sprint most 6,4 mp alatt megvan . A Skoda Kodiaq RS csúcssebesség is nőtt, 9 km/órával 234 km/h-ra.

Vezetés Mivel egy 1,7 tonnás szabadidőautóról még 245 lóerős motorral is nehezen képzelhető el, hogy izgalmas lesz vezetni, inkább a kínálat puccosabb vonalát céloztuk meg próba során azautóválasztáskor, a Laurin&Klement 2.0 literes, 190 lóerős változatát vittük el a Mont Blanc környéki dimbes-dombos tesztútra. A precíz, de nem túl érzékeny kormányzás, a komfortos hangolású fűtóművel sokkal inkább a ráérős, nézelődős autózáshoz volt jó partner, nem a hegyi randalírozáshoz. Civilizált viselkedésre késztet a világos bőr kárpitozás, a csendes kasztni és a hatalmas tetőablak is, amin keresztül muszáj a környékbeli hegyeket, csúcsokat bambulni. Kasztnija jól átlátható, de akinek mégis problémája lenne a mérettel, annak a kamerarendszer segít be szükség esetén. Meg persze a tengernyi vezetőtámogató rendszer, amiből a városi vészfékező funkciótól a gyalogosfelismerő rendszeren, 360 fokos kamerán, adaptív tempomaton, intelligens, a tereléseket is felismerő sávtartóig, ezerféle rendszer tartozik. A nap végére még jutott egy kiadós terepezés is, – már amennyiben terepezésnek lehet nevezni a köves, de néhol rémesen meredek és ronda gödrökkel tarkított hegyi ösvényt, ahol csak a 4×4-es változatok rúghattak labdába, – de az alacsonyra épített műanyagoktól sérülékennyé váló RS változatok hiába 4×4-esek, nem jöhettek fel. A laza, sokszor mély árkokkal szabdalt úton néha az is előfordult, hogy egy-egy kerék elemelkedett a földtől, amit a Haldex-es rendszer egész gyorsan és jól kezelt, nem kellett szégyenszemre mentést kérnie senkinek.

Költségek Legolcsóbban 9,6 millió forinttól lehet valakinek megújult Skoda Kodiaq-ja, de ez még nem az, amit úgy szívesen megkívánna. Ezért a pénzért elsőkerék-hajtású autót kap a vevő, az 1.5-os, 150 lóerős TSI-vel, 9,8 másodperces gyorsulással, hatfokozatú kézi váltóval. A lista másik sarkában az RS változat áll, 4×4-es hajtással, hétfokozatú DSG-vel, 16,5 másodperces gyorsulással és 16,5 millió forintos árcédulával. Amit persze egy rendesen összeikszelgetett konfigurációs Excel-lel a végtelenségig lehet még növelni. A Škoda Kodiaq és konkurensei – Listaár, forint Škoda Kodiaq 1,5 TSI (150 LE) 9 600 000 Ford Kuga 1,5 (150 LE) 9 345 000 Peugeot 5008 PureTech 1,2 (130 LE) 9 660 000