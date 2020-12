Városban a dízelmotor csúnya, időnként fémes tónusokat mutató hangja, a 100 kilométerre 9,6-11,2 literes értékeket kiíró fedélzeti számítógép és elinduláskor a DSG-váltós autó zavaró töprengése azt jelzi, hogy nem a nagyvárosi használat fekszik neki, hanem a nagy utazás. Amikor a méltányos felárú, 193 040 forintos Beats-audiorendszerből szépen szól a zene, a méreteivel is lenyűgöző, elöl nyitható üveg tolótetőn beárad a téli napfény és érvényesül az ülések kényelme.

Gyors elinduláskor a váltó késlekedése miatt a 4×4 sem garantálja a kilövést, viszont a motor sosem rángatja a kormányt, ha nagy rössel jó megindulni. Haladás közben a SEAT a sebességmérő jobb alsó sarkában is kiírja az aktuális tempót, ez jól jön, mert a digitális műszeregységen első blikkre nehéz kiigazodni. Jó játék és hasznos, hogy vannak más nézetei is, jó lenne itt is egy egészen kis műszeres, nagy térképes nézet, mint az Audikban.

Üresen 1770 kilójával a SEAT Tarraco nem mondható alultápláltnak. De 1,8 tonnája, ezzel a rugózott és a rugózatlan tömeg kényelmi szempontból kedvezőbb aránya nem tükröződik finom suhanásban, vagy ahogy Csepreghy Dani plasztikusabban megfogalmazta: meg sem próbálja zsírgombócként magába szívni az úthibákat.

Aki az FR kivitelű Tarraco mellett dönt, egyben a sportfutóműre is igent mond egy sportos vezetésre eleve alkalmatlan autófajtában. Ennek mi nem láttuk értelmét, mert közepes rugózási kényelme miatt a tesztelt SEAT Tarraco sajnos nem adja meg azt a nyugodt, szinte bensőséges hömpölygést, amit remélünk, és amit a jobb középkategóriás kombik vagy a komfortosabbra hangolt aszfaltterepjárók tudnak.

Szerencsére a megoldás adott és nem is drága. 308 610 forintért az FR SEAT Tarraco is rendelhető adaptív lengéscsillapítással, így a teszt során sokat használt takarékos és kényelmes üzemmódban lágyabban futhatna.

Autópályán, ahol kevés az úthiba, kisimul a viszony az autóval. 150-nél 2500 a percenkénti fordulatszám hetedikben, a szélzaj és a motorhang csillapítása is lehetne jobb, de egy X-Trailhez, dízel Outlanderhez és a nem prémium konkurensekhez képest a Tarraco zajszigetelése elfogadható.

Motorja a préda után csörtető barnamedvék erejével és kitartásával húz. 400 Nm-rel a 190 lóerős dízelmotor mindig lelkesen gyorsít, nagy különbség ez az álmosnak ható 150 lóerős motorváltozathoz képest. A visszakapcsolást kézzel is megoldhatjuk a kormányon lévő kapcsolókkal, hogy ne a DSG vezérlése gondolkodjék rajta.

Összkerékhajtása értékes tartalék saras utakon és behavazott kaptatókon, mert világjárás közben nincs mindenhol felsózva az út. A hátsó kerekek átmeneti hajtását biztosító 4Drive-val kerülnek fedésbe az autó fellépésével tényleges képességei. A Tarraco a 190 lóerős TDI-vel bő tartalékkal áll bármilyen feladat elé, amit a családdal elé sodor az élet. Egyedül terepjárásra kár kényszeríteni, a DSG kuplungja erős kopással reagál a sok csúsztatásra.

Laza talajon a motor erejéből kitelne a játék, de az elektronika a menetstabilizálás Sport állásában sem tűri a mókázást és apróbb farmoccantások után a kipörgésgátló gondoskodik arról, hogy ne kelljen visszavenni a kormányszögből. Nem lehet vele keresztben kijönni a kanyarokból. Ez nem hiba és nem is várható el egy családi autótól, mert nem a normál ügymenet része, de a SEAT jó ideje a sportos alternatíva kíván lenni az egyentechnikára felhúzott modellözönben és a régmúltban az FR (Formula Racing) a Cupra alatti sportváltozatot jelölte.