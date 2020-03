Gyakori a modellciklus közepe tájára időzített átdolgozás, ám a tesztelt Renault Koleoson a diszkrétnél is szerényebb volt a modellfrissítés. Sokat nem is kellett változtatni rajta, mert a formaterv eddig is a típus erős pontja volt.

Anthony Lo, a külső fődesigner jó munkát végzett, most csak a 4673 mm hosszú, 1843 mm széles, 1667 mm magas autó orrát tették kicsit karakteresebbé a lökhárító teljes szélességében futó krómsávval és a nagyobb hűtőráccsal.

Külső formatervezését Anthony Lo irányította. Hossza 4673, szélessége 1843, magassága 1667 mm, a tengelytáv 2705 mm. Képek: Csepreghy Dániel

Egészen enyhén tér el a fényszórók íve, más a kartervédő-imitáció alul. Megmaradt a lámpák csücskétől kiinduló és egészen az ajtókig ívelő krómcsík, amely az Initiale Paris emblémát határolja. 19-es kerekekkel, ami a csúcsmodellen és az Intense kivitelben is alapfelszerelés, a Koleos jó kiállású autó, eltalált arányokkal.

Kár a kamu kipufogóvégekért, igazi csővéggel szebb volna a hátulról is összeszedett, harmonikus formatervű autó. Sötétben jól mutatnak a lámpákat összekötő, vörös fénycsíkok az elektromosan mozgatható csomagtérfedélen.