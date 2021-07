Nemrég mutattuk be használt autóként az előző Opel Astrát és a J Astra videója alatt szokatlanul sok nézőnk kérte ugyanazt: legyen ilyen a 2016-tól gyártott és az L Astrával idén leváltandó generációból is. A hozzászólásokat olvasva most közkívánatra jön az átvizsgálás és a használtautó-típusbemutató kedves nézőnk K Astrájáról. Köszönjük Mártonnak az autó felajánlását!

A Vezess Értékbecslőben szereplő Opel Astra K 2016-os, 114 216 kilométert futott kombi a 150 lóerős motorral. Az 1,4 Turbóhoz hasonlóan ebben az Astrában az összes többi motor is GM-fejlesztés, a 2019-es modellfrissítés után bevetett 1,2 literes háromhengeres sem a mostani tulajdonos, a PSA fejlesztése. Az 1,5 Diesel sem francia motor, mert a PSA-konszern 1,5 literes motorja nem három-, hanem négyhengeres. Érdemes gondolni rá használtan, mert nagyon magas használati értékű, az európai kortársakhoz képest józan költségekkel fenntartható autó, ha nem pont a Ti 1,6-os dízeleket éri utol benne a lánccsere.

Az alábbi áttekintésből gyorsan megismerhetitek a K Astrát, az Opel Astra ötödik nemzedékét.

Röviden: Opel Astra K

Mettől-meddig? 2016-2021

Méret (kombi): 4702x1809x1510 mm

Modellfrissítés: 2019 őszén, új GM-motorok, 3 hengeres benzinesek és dízelek

Ársáv: kb. 2,6 millió Ft-tól az újakig

Ajánlott motorok: 1,4-es szívó benzines, 4 hengeres 1,4 Turbók, 3 hengeres 1,2 Turbók

Gyakoribb hibalehetőségek

Lánccsörgés, vezérlésgond (1,6 CDTI)

Hibás középső kijelző

Beeső kuplungpedál

Kieső AndroidAuto-funkció

A fontosabb motorok és átlagfogyasztásuk

Benzinesek

1,4 szívó B14XE, 101 LE: 6,6

1,0 Turbo D10XFL, 105 LE (3 henger): 6,2

1,4 Turbo B14XFL, 125 LE (4 henger): 6,9

1,2 Turbo F12SHT, 130 LE (3 henger): 5,9

1,4 Turbo B14XFT, 150 LE (4 henger): 7,2

1,6 Turbo B16SHT, 200 LE: 7,9

Dízelek

1,6 CDTI B16DTC, 95 LE: 5,2

1,5 Diesel F15DVH, 122 LE (3 henger): 5,2

1,6 CDTI B16DTH, 136 LE: 5,8

1,6 CDTI B16DTR, 160 LE: 6,0

Liter/100 km-ben. Forrás: Spritmonitor.de

