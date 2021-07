Komoly vérfrissítést hoz az Astra új generációja az Opel számára. Az új L széria formaterve fiatalosan új és lendületes, modern, mégis tökéletesen felismerhető és igaz ez a belsejére is. Az új generáció már a PSA Stellantis égisze alatt fejlődött ki, gyártása viszont ugyanott zajlik majd, ahol a felmenőinek, Rüsselsheimben.

A hatodik generációs Astra osztozik az új Peugeot 308 alapjaival és ezt külsőre sem tudja elrejteni. Az EMP2 padlólemezre épülő új modell már az Opel friss dizájnirányzatát követi, orrán a Vizor névre keresztelt plexi lappal összekötött ledes fényszórókkal és határozott, éles vonásokkal. Bár a sajtóközleményben az Opel kupés vonalakat is említ, ilyenről szó sincs, az Astra ugyanolyan hagyományos ötajtós kompakt, mint eddig is volt.

Elődjéhez képest változtak a méretei, ami az arányainak is jót tett. Hosszban csak négy milliméterrel nyúlt 4374 milliméterre, tengelytávolsága 13 milliméterrel gazdagodott 2675 milliméterre, amit leginkább az első túlnyúlástól vettek el. Legtöbbet széltében testesedett, 51 milliméter plusszal 1860 milliméterre.

Mivel méretei és az utastér kialakításának lehetőségei is változtak, a belső méretekben is van különbség a K szériához képest. Csomagtere 52 literrel bővült, így már 422 literbe pakolhatjuk majd a poggyászunkat az ötajtós csapotthátú esetén, de érkezik még belőle kombi variáns is. A háromajtós kompaktok szegmense szinte teljesen eltűnt, így, bár kimondottan jól állna az Astra L dizájnjának egy sportos kivitel, sajnos nem számolhatunk az érkezésével.

Utasterének dizájnja szintén mutat rokonságot az új Mokkával, a kevesebb több elv alapján meglehetősen letisztult és modern a vonalvezetés és az ergonómia. A műszerfal tetején kettő darab 10 colos kijelző trónol, egyik a műszeregység szerepét, másik a multimédiáét tölti be, fizikailag pedig összekötötték őket, mintha egy panel lenne.

A kijelzők uralta térben fizikai gomboknak kevés tér maradt, klímakonzol például csak menüből érhető majd el, ugyanakkor meghagytak egy fizikai gombsort a kijelző alatt, hogy a fontosabb menüket hamarabb is elérhessük egy gombnyomásra. Tech fronton érkeznek fontos felszereltségek például az Insigniából, a 84 diódával működő Matrix LED fényszóró és stop & go funkciós adaptív távolságtartós tempomat is elérhető lesz head-up display, 360 fokos kamerarendszer és okostelefon-integrációs multimédia mellett.

Egyelőre a gyártó nem részletezte az elérhető hajtásláncokat, annyit azonban elárult, hogy benzines és dízelmotorokkal is érkezik az Astra L 110-225 lóerős teljesítményszintekkel. Abban persze nem tévedhetünk nagyot, ha a 308-as Peugeot elérhető hajtásláncait képzeljük az új modellbe, mivel a műszaki tartalmuk szinte teljesen meg fog egyezni. Vagyis a belépőmodell 110 lóerős, 1,2 literes háromhengeres benzinmotor lehet, melyből 130 lóerős változat is elérhető, az 1,5-ös dízelből pedig 130 lóerős kivitel érkezhet. Hatfokozatú kézi vagy nyolcfokozatú automata váltó is elérhető lesz a belső égésű motorokhoz.

Az Opel Astra L is elérhető lesz plug-in hibrid hajtáslánccal a gyártó szerint két teljesítményszinten. A 180 lóerő összteljesítményű változat esetén 109 lóerős villanymotor és 150 lóerős 1,6-os turbós benzinmotor dolgozik együtt és egy 12,4 kWh-s akkumulátorcsomagban tárolja az energiát, míg a 225 lóerős összteljesítményű verzióban a benzinmotor teljesítménye 180 lóerő, a villanymotoré ugyanúgy 109. A Peugeot 308 esetében mindkét változatnál 50 kilométeres elektromos hatótávot adott meg a gyártó, nem lennénk meglepve, ha az Astra L is pontosan ennyit tudna.

Előrendeléseket már idén felvesz az Opel az új Astra L-re, az első példányok 2022 első felében érkezhetnek meg az ügyfelekhez. A kombira sem kell sokat várni, hónapokon belül meg fogjuk ismerni. Jó lehetőség lenne az Opel számára a szeptemberi Müncheni Autószalonon való megjelenés a két új karosszériaváltozattal, ám azt leszögezte a gyártó, hogy nem fog részt venni az eseményen. Az is nyilvános információ, hogy az Astra L az utolsó a modell történetében, amelyben még belső égésű motor is szerepel, a következő generáció már csak elektromos lesz, ahogy az Opel tervei között szerepel, hogy a teljes modellpalettát tisztán elektromossá alakítja a jövőben.