A megújult Opel Crossland nem a technikai varázslatok, vagy a fergeteges vezetési élmény miatt lehet a kedvenc autód. Na, de akkor miért?

Röviden – Opel Crossland 1.2 GS Line Mi ez? Az Opel 2017-ben mutatta be kisméretű szabadidőautóját, a Crossland X-et, ami 2021-ben átesett egy alaposabb ráncfelvarráson, és elvesztette az X-et is a neve mellől Mit tud? Főleg térkínálatban képes valamivel többet adni, mint a konkurencia Mibe kerül? A legolcsóbb Crossland katalógusára 6.450.000 forint, de jelenleg ugyanez akciósan is elérhető, úgy csak 5.940.000 forintba kerül. Sőt, mindegyik modellnek van 510 ezer forinttal olcsóbb, kedvezményes ára is. Kinek jó? Aki kisebb méretű, lehetőleg német márkaemblémás SUV-s megjelenésű autóra vágyik,

Négy évvel ezelőtt mutatta be az Opel a kicsivel a Mokka fölé pozícionált Crossland-ot, aminek neve akkor még az általában az összkerék-hajtásra, terepképességekre utaló X-et is tartalmazta. Ez a modell érkezett a megszüntetett Meriva helyére, és ez volt az első olyan típus, amit bár jóval korábban elkezdtek fejleszteni – bő négy évig reszelgették a rajzokat – mégis csak az Opel felvásárlása után mutatták be, már a PSA színeiben. De nem csak a megfoghatatlan tulajdonosi háttér lett francia, hanem az autó a PSA csoport padlólemezére épült – PF1 – motorválasztéka is azonos lett a Peugeot 2008-aséval és ráadásul ezernyi, a francia autókból ismerős apróság is beköltözött az autóba, gombok, kapcsolók, kezelőszervek formájában. Idén, 2021-ben a lassan életciklusa feléhez érkező Crossland X kapott egy laza frissítést, és egyúttal elvesztette neve végéről az X-et. Nézzük, mi változott, és ez mire lesz elég ebben a jól pörgő kategóriában.

Teljesen megújult az autó arca

Külső Nem vitte túlzásba az Opel a Crossland frissítését, az egész mutatvány kintről kimerül abban, hogy más lett az autó arca, a LED-es fényszórók között az Opel Vizor-nak nevezett – ezt, az új Opeleken egyre gyakrabban feltűnő dizájnelemet a Manta orrának vonalai ihlették, amit azért erősen hozzáigazítottak a jelenlegi ízléshez – fekete műanyaglap tölti ki, igazi hűtőrács már nincs is az elején. Kicsit változott még a lökhárító formája, de azon kívül, hogy sokkal komolyabb, menőbb lett szemből, más nem igazán történt a 4217 milliméter hosszú, 1976 mm széles, 1605 mm magas karosszériával, aminek tengelytávja 2604 mm. Maradtak a karosszériaelemek, és persze a vasalások, ívek is a motorháztetőn, ajtón. A kék a régi, a piros az új, X-telenített Crossland, így könnyebb kiszúrni a néhány különbséget:

Belső Ha agyonütnek, akkor sem tudnék semmi modern, izgalmas dolgot találni a Crossland megújult belsejében. Legfeljebb a két darab USB csatlakozó az, amiről érezni, hogy már gondoltak az autóban 2021-ben felmerülő igényekre is és a telefonintegráció, AndroidAuto / CarPlay futtatása is problémamentes benne. Vegyes képet mutat az utastere, a klasszikus Opel-re jellemző gombok, kapcsolók – világítás, klíma, műszerfalvilágítás – mellett a franciák polcairól származó alkatrészek – ablakemelő kapcsolók, ajtónyitó kilincs, slusszkulcs – is megtalálhatóak bent. A főleg olcsó, rideg műanyagokból összeállított kárpitozást a látványos piros műanyagbetétek teszik kicsit izgalmasabbá, de semmi különöset nem találunk benne. A műszerfal analóg, a jól megszokott elrendezéssel, mutatós műszerekkel, az órák között monokróm kijelzővel – figyelem, 2021-et írunk – aminek a megjelenített információi között a bajuszkapcsolón lévő gomb tekergetésével lehet váltani. Kicsit régies megoldás, de legalább működik. Ugyanúgy, mint a belső többi berendezési tárgya: egyértelmű a klímavezérlő felülete, a kézifék itt még kézzel működtethető, és van tekerős lámpakapcsoló is. Szerencsére nem minden ennyire átlagos benne, a piros csíkokkal megbolondított ülés az Opel hagyományainak megfelelően elképesztően kényelmes, van tartása és az ülőlap hosszúsága is állítható rajta. Akit kínzó hátfájás gyötör vezetés közben, az valószínűleg ebben a kategóriában nem igazán találna ennél kényelmesebb ülést magának. De nem csak a vezetőülés kényelmes, a bőségesen mért fejtér és az elegendő lábtér miatt a hátsó sorban sem kényelmetlen hosszabb utat végig ülni. Csomagtartója 410 literes, amit 1255 literig lehet felduzzasztani a háttámlák lehajtásával. A kétféle magasságban rögzíthető csomagtérpadló feláras, enélkül nem is lehet sík felületet kialakítani hátul. De nemcsak a sík padló hiánya bosszantó így, hanem a hasznos térbe benyúló, az ülés rögzítéséért felelős fémdarabok is rondán belelógnak a hasznos térbe. A csomagtartó aljában a pótkerék található, illetve a tesztautóban ennek csak hűlt helye.

Technika Utastere mellett a Crossland műszaki tartalma is arról árulkodik, hogy nem a jövőben gondolkodnak ezzel a modellel. Motorválasztéka csak hagyományos, belsőégésű motorokból áll, sem hibrid, sem elektromos változat nem készül belőle jelenleg. Utóbbira nincs is nagy szükség, hisz nagyon hasonló méretben ott van Opel emblémával a Mokka-e. A benzines kínálat a háromhengeres, 1199 köbcentis, 83 lóerős változattal indul, amit a turbós 1,2-esek követnek, 110 és 130 lóerős teljesítménnyel. Váltóból a belépőmodellhez ötfokozatút adnak, a turbósok mellé hatfokozatú jár, automatikus váltó pedig csak a legerősebbhez rendelhető. A dízel kínálat az 1499 köbcentis, négyhengeres motorból áll, ami hatfokozatú kézi váltóval 110, automatikussal pedig 120 lóerős, forgatónyomatéka 250, illetve 300 Nm.

Vezetés Hiába a divatos megjelenés, a Crossland vezetése nem túl pörgős, fiatalos dolog. A háromhengeres 130 lóerős motor gond nélkül letagadhatna néhány tízest, és a motorhang sem igazán lelkesítő benne. Sőt. Menni ugyan megy, de izgalomra semmi ok benne. A kaland nélküli, szimplán A-ból B-be közlekedésre nevel a hatfokozatú váltó is, amely hosszú úton jár, így képtelenség az óriási váltógombot megragadva fürgén kapcsolgatni a kinézett fokozatok között. Ha ez nem lenne elég, akkor még a futómű is keresztbe tesz azzal, hogy billegéssel, dőléssel torolja meg a dinamikusabb vezetést. Fedélzeti rendszerének képernyője jól látható, de a felbontása, képminősége nem éppen felsőpolcos, a sebessége átlagos, a telefon csatlakoztatás viszont gyorsan lezavarható vele. A tolatás közben, lassan kirajzolódó felülnézeti kép – a hasonló eszközöknél szokásos négy kamera helyett csak egyet használ a Crossland – ami már elég idejétmúlt megoldás. Menet közben leginkább csak a motor hangja az, ami beszivárog az utastérbe, sem a futómű, sem a külső tükrök felől nem nagyon jön más zaj. Vagy csak nem hallani. Az üléskomfort viszont parádés, hosszabb utakat is simán ki lehet benne bekkelni, és az ülésfűtés mellett az autó kormánya is fűthető. Utóbbi hiába tűnik úri huncutságnak, mégis elképesztő mértékben tudja egy fagyos reggelen megdobni a vezető életminőségét. Az autó másik szuperképessége, hogy nem fogyaszt sokat. Különösebb odafigyelés nélkül, leginkább városban gyötörve a 6,2 literes végeredmény bőven a fájdalomküszöb alatti adat.

Költségek Az új Opel Crossland árlista a 6.450.000 forintos, 1.2-es motorral felszerelt, 83 lóerős változattal indul, amihez csupán ötfokozatú kézi váltó jár. Egész keveset kell még hozzátenni, hogy az 1.2-es turbós változatát vihesse haza valaki, 110 lóerős teljesítménnyel, már hatos váltóval. Ugyanez 130 lóerővel 7.010.000 forinttól indul, és ez már automatikus váltóval is megvehető, 300 ezer forintos felár ellenében. Meglepő, de dízelmotorral is kapható a Crossland, az 1,5 motoros, 110 lóerős kézi váltós kivitel 7,5 millió forintba kerül, és ebből is van automata váltós 300 ezres felárral, 20 lóerővel nagyobb teljesítménnyel. A Téli csomag – fűthető első ülések, fűthető, bőrborítású kormánykerék – felára 110 ezer forint, a Világítás csomag – adaptív LED fényszóró, automatikus távolsági fényszóró, automatikus fényszórómagasság-állítás, LED irányjelző, kanyarfény, LED hátsó lámpa – 230 ezer forint, a tolatóradar csak elöl 80, elöl-hátul 130 ezer forint, a fekete, vagy fehér tetőszínért 150 ezer forintot, a karosszéria színére festett tetőért pedig 20 ezer forintot kérnek el pluszba.