Hiába épül fel szinte ugyanazokból az alkotóelemekből az Arkana utastere is, mint a Renault Dacia család szinte összes többi tagja a Sandero-tól a Dusteren át a Clio-ig, valahogy az Arkana-ban mégis jobbnak tűnik az összkép. Mintha elegánsabb lenne a világos varrásoktól, puha felületektől, izgalmas borításoktól, amikre még a változtatható hangulatvilágítás is rátesz egy lapáttal. Jól áttekinthető a kellemes fogású, lapított aljú kormány mögötti digitális műszerfal, és praktikus – navigációhoz mindenképpen – az álló formátumú, jó felbontású, éles képű középkonzoli érintésérzékeny kijelző is. A szokásos billentyűs kapcsolósor és az LCD kijelzőt is rejtő klímavezérlők ebben az autóban is jól mutatnak, és a használatuk is egyszerű, ott vannak ahol kell, és a működtetésük is megy, akár vakon, tapogatva is.

Bár a kupés, hátul gyorsan csökkenő belmagasság nem sok jót ígér, az átlagos méretű felnőtteknek mégsincs mitől tartaniuk, nem lesz túl közel a tető a fejükhöz, és a viszonylag nagy tengelytáv miatt a lábuknak is lesz elég hely. Egészen 185-190 centiig tuti komfortos az utazás a második sorban is és még szellőzők, illetve két USB csatlakozó is jut a hátsó sorban utazóknak.

Elöl szintén van két USB aljzat, kisebb nagyobb rakodóhelyek, 12 voltos csatlakozó és persze a hátsóknál komfortosabb, jobb oldaltartású ülések is. Az Arkana csomagtartója 513 literes a mikro hibrid és valamivel kisebb, 480 literes az igazi hibrid hajtású modellnél, lehajtott támlákkal ez az adat 1192 illetve 1263 liter. Utóbbinál természetesen az akkumulátorok helyigénye miatt kisebb a raktér, amiben elfér a szükségpótkerék is, igaz, ez feláras extra. Fedélzeti rendszere lehet 7 colos, fekvő formátumú, vagy 9,3 colos, álló tájolású is, a tesztautóban az utóbbi volt, aminek kezelése logikus, a rendszer sebessége is jó, illetve a képminőség, felbontás is.