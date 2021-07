Ha eddig gerjedtél az X4-es formájára, de nem adtál volna érte 19 milliót, akkor most eljött a te időd. Renault emblémával már 10 millió alatt is beülhetsz egy hibrid-hajtású terepkupéba

Röviden – Renault Arkana E-TECH Hybrid Mi ez? A Renault kompakt alapokra épülő, de közel 4,6 méter hosszú terepkupéja, öntöltő hibrid hajtással Mit tud? A hibrid hajtásnak köszönhetően nemcsak takarékosabb, hanem vezetni is jobb, mint a sima benzines változatot Mibe kerül? 9,3 millió forinttól kapható mikro-hibridesített Renault Arkana, de az igazi hibrid E-TECH változat 9,9 milliótól startol Kinek jó? Aki X4-es sziluettre vágyik, de jóval kedvezőbb áron, és még a környezetvédelemre is áldozna, az nézze meg valamelyik Arkana hibridet

Régóta reménytelen dolog követni a különféle autókategóriák kialakulását, átrendeződését, összeolvadását. Jelenleg csak az a biztos, hogy ami emelt, szabadidőautó-szerű krumpliformára épül, azt jó eséllyel azonnal fel is szippantja a piac. Így születhetett meg az elsőre teljes agyrémnek tűnő terepkupé kategória is, ami a BMW X6-tal lépett be a bolygó légterébe. Már akkor gyanakodva méregettük a minden praktikumtól megfosztott, hátul csekély fejteret kínáló kasztnit, de nem lett igazunk, a vásárlók nagy részét hidegen hagyta a hátsó üléssor, és szerették a formát, úgy, ahogy van.

Olyannyira, hogy a Mercedes is megcsinálta a maga X6-osát, GLE néven. A folyamat pedig megállíthatatlan, már Renault emblémával is létezik a népnek is elérhető árkategóriájú kupé szabadidőautó, – sőt, Koreában XM3 néven már 2019 óta elérhető, és 38 ezer darabot ott már eladtak belőle – amit a hazai bemutatón ezúttal hibrid hajtással próbálhattunk ki.

Szemből nézve magas és keskeny a Renault Arkana

Külső A formát fentebb már kitárgyaltuk, egy nem túl praktikus, de tagadhatatlanul dögös megjelenésű jószág az Arkana, a maga 4568 milliméteres hosszával, 2034 mm-es szélességével, 1576 mm-es magasságával. Meglepő, hogy a 20 centis hasmagasságú, termetes autó a Clio-val és a Captur-rel közös padlólemezre épül, pedig sokkal nagyobb náluk. Bár a jellegzetes Renault-s formai elemek felfedezhetőek az autón, mégis kicsit idegen íze van az Arkanának a már megszokott Renault-k között. De hamar lendüljünk ezen át, inkább örüljünk a finom íveknek, a C-oszlop tövében lévő domborításnak, a dupla kipufogónak, a jellegzetesen Renault-s LED-es nappalifénynek, és szomorkodjunk egy kicsit az autó fenekén díszlő kamu szellőzőnyílások láttán.

Belső Bentről már egyértelmű, hogy miben ülünk, a megszokott Renault bútorozás néz szembe a vezetővel, a még mindig szokatlan, de jól használható, függőleges tájolású központi kijelzővel, digitális műszerfallal, és a kisplasztikának is beillő fokozatválasztó karjával. Ugyanígy ismerősként köszönthetjük a Dacia Dustertől a Clio-ig bárhol megtalálható klímavezérlő panelt és a billentyűs gombsorokat is. A dizájn nagyon rendben van, vannak díszvarrások, színes biztonsági öv, és az ergonómiába is nehéz volna belekötni, a kabinban 26,2 liternyi tárolórekeszt lehet mindenfélével telepakolni. Jók az utastérben felhasznált anyagok, kényelmesek a jó oldaltartású ülések, és a kárpithoz is klassz hozzáérni. A gyorsan lejtő tető ellenére hátul is van benne elég fejtér, de a 2720 mm-es tengelytáv miatt lábtérrel is egész jól áll az Arkana. Míg a mikro-hibrid Arkana csomagtartója 513 literes, addig az igazi hibridé már csak 480 literes a plusz akksi miatt.

Technika Összesen háromféle benzinmotor közül lehet motort választani az Arkana-ba, és dízel nem szerepel a kínálatban. Az 1,3-as turbós benzinmotor kétféle, 140 és 160 lóerős teljesítménnyel is elérhető, és mindkét esetben hétfokozatú, duplakuplungos automatikus váltó jár a motorhoz, kézi egyáltalán nincs hozzá. Mindkét motornak 12 voltos mikro-hibrid rendszer segít be, ami leginkább a fékezéskor összeszedett mozgási energia tárolását, illetve gyorsításnál bedobott némi plusz nyomatékot jelenti. Az igazi hibrid Arkana alapját az 1,6-os szívó benzines adja, amihez 1,2 kWh-s, 230 voltos feszültségű, a csomagtartó alatt elrejtett akkumulátor jár. Ezzel már tisztán elektromos hajtással is képes valamicskét – a katalógus szerint 3 kilométert – gurulni az Arkana a nyomatékplusz mellett.

Vezetés Aki mindkét hibrid változatot – a mild, vagy mikro, illetve a rendes, E-TECH hibridet – vezette, az határozottan állítja, hogy sokkal élvezetesebb a valódi hibrid kormánya mögött ülni. Számottevő különbség ugyan nincs teljesítményben a 140 és 145 lóerős kivitel között, mégis kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb a szívómotor és villanymotor duója a turbós benzinmotorokénál. Automatikus váltója néha bizonytalankodik, de ez leginkább a D és, R állások között akad el a folyamat, talán a túlzott biztonság miatt, azonban menet közben már észrevétlenül, fürgén dolgozik. Kormányzása lágyabb annál, mint amit a sportos megjelenés alapján várnánk, viszont pontos, elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros futóműve stabil, a magasabb építés ellenére sem bizonytalankodik vele az autó kanyarokban sem. Fordulóköre 11,2 méteres. A fék működését ki kell tapasztalni, mert kezdetben nehezen jön a fékhatás, aztán hirtelen az indokoltnál jobban kezd lassulni az autó. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy van B üzemmód is a váltón, ami az intenzívebb rekuperációt – lassításnál visszatölt az autó – takarja, és állóra fékezésnél érezhető átmenet van a villanymotor lassítása és a fékek működése között. Autózás közben a menetzaj sem zavaró, pláne, hogy az esetek nagy részében elektromos hajtással lehet az autóval közlekedni. Ha beindul a benzinmotor, azt azért észre lehet venni, de nem tolakodó az 1,6-os benzinmotor hangja.

Költségek A mild, vagy mikro-hibridhez képest 600 ezer forint az igazi hibrid-hajtás felára. Jelenleg így fest a hibrid Renault Arkana árlistája: Zen Intens R.S. Line TCe 140 EDC mHybrid 9 299 000 10 249 000 11 199 000 TCe 160 EDC mHybrid – 10 549 000 11 499 000 E-TECH Hybrid 145 9 899 000 10 849 000 11 799 000 A fekete gyémánt tető felára 50 ezer forint, a metálfényért 150, a speciális metál fényezésért 70 ezer forintot kérnek még el, de érdekes módon az igen látványos, speciális vérnarancs szín alapáras. A bőrkárpitért és elektromos, nyitható napfénytetőért 300-300 ezer forintot kérnek, a 360 fokos képet adó kamera 150, a pótkerék 50 ezer forintba kerül.