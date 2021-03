Ötcsillagos Euro NCAP biztonsági eredményét most kapta meg az Arkana, de valójában az már tavaly megszületett: akkor, amikor a szervezet bevizsgálta a Renault a Capturt. Ennél többet nem is kell beszélni a két modell azonosságáról, pedig az egyáltalán nem egyértelmű: az Arkana tengelytávja nagyobb, karosszériahossza pláne.

Arkana Captur Eltérés Hosszúság (mm) 4568 4122 +446 Szélesség (mm) 1821 1778 +43 Magasság (mm) 1576 1566 +10 Tengelytáv (mm) 2720 2606 +114

Az átdolgozott arányok még jobban érvényesülnek a sportos R.S. Line kivitelben, nem véletlenül ezt használta illusztrációként a Renault. A 200 mm-es szabad hasmagasság robusztussá, az előre dőlő karosszéria lendületessé teszi a megjelenését. A nagyobb méretek pedig tágassá teszik az autót: a kategória legjobb térd-, fej- és lábterét kínálja, 513 literes csomagtartó mellett.

A Renault mindig is erős volt digitalizációban, és ez most sincs másképp: a műszeregység lehet 4,2, 7,0 vagy 10,2 colos, a központi érintőképernyő pedig 7 colos, fekvő formátumú, vagy 9,3 colos, álló elrendezésű. Ez látható alább.

Annak idején a hibrid hajtáslánccal harangozták be az Arkanát, és ez itt is van. Az 1,6 literes, 91 lóerős benzinmotort kettő villanymotor támogatja – az egyik besegít a hajtásba, a másik a benzinmotor újraindításáról és a fékenergia visszanyeréséről gondoskodik. A rendszerteljesítmény 145 lóerő, az átlagos üzemanyag-fogyasztás 4,9 l/100km – de ennél is fontosabb, hogy városban a menetidő 80 százalékában nem használja belső égésű motorját, és ezzel 40%-kal kevesebbet fogyaszt. Az átlagos CO2-kibocsátás 111 g/km.

Aki nem akar költeni az E-Tech hibridre, két mild hibrid hajtáslánc közül választhat: mindkettő ugyanarra az 1,3 literes turbómotorra épül, de míg a 140 lóerős variáns már márciustól elérhető, a 160 lovasra az ősz végéig kell várnunk. Az előbbi átlagos fogyasztása 5,8 liter/100km, a CO2-emisszió 131 g/km – nem rossz értékek egy 140 lóerős motortól.

Az autóban adaptív tempomat, a sáv középvonalában tartó funkció, automata távfény (nem mátrix LED-es), aktív vészfékezés, táblafelismerés, holttér-felügyelet és számos további, szokásos rendszer gondoskodik a biztonságról. A 360 fokos kamerarendszer később kerül az autóba, parkolórobot már a bevezetéskor is rendelhető.

