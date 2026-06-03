A Vezessen már írtunk róla, hogy a McLaren alkalmi festést kap, a wokingi csapat – a Ferrari után az F1 történetében mindössze másodikként – 1000. F1-es nagydíját ünnepli majd így, de nem ők lesznek az egyetlenek, akik a megszokottól eltérő külsővel küldik pályára a versenygépeiket.

A hétvégi Monacói Nagydíjra az Aston Martin is újít, a silverstone-i alakulat az egyik fő szponzorát, a szaúd-arábiai állami bányászati cég Maadent emeli majd ki, a brit versenyzöld mellett arany-narancs részletek kerülnek Fernando Alonso és Lance Stroll AMR26-osára, íme:

From rock to racetrack with @MaadenKSA.



A special Monaco livery inspired by transformation, materials and craft.#MonacoGP pic.twitter.com/6PrwB6Cqjk — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) June 3, 2026