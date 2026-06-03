A Vezessen már írtunk róla, hogy a McLaren alkalmi festést kap, a wokingi csapat – a Ferrari után az F1 történetében mindössze másodikként – 1000. F1-es nagydíját ünnepli majd így, de nem ők lesznek az egyetlenek, akik a megszokottól eltérő külsővel küldik pályára a versenygépeiket.

Új színt kap Alonsóék autója Monacóban 1
Csak másodszor történik ilyen az F1-ben, jól meg is ünneplik
Jubileumi versenyhétvégére készül Monacóban a McLaren…

A hétvégi Monacói Nagydíjra az Aston Martin is újít, a silverstone-i alakulat az egyik fő szponzorát, a szaúd-arábiai állami bányászati cég Maadent emeli majd ki, a brit versenyzöld mellett arany-narancs részletek kerülnek Fernando Alonso és Lance Stroll AMR26-osára, íme:

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Új színt kap Alonsóék autója Monacóban 5
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Előfordulhat, hogy amikor megállsz egy kis időre, olyat…