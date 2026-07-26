A Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt a Vezess már betekintést engedett abba, hogyan is épül fel a Hungaroringen minden, ami elengedhetetlen a problémamentes verseny megrendezéséhez. A sportág logisztikai partnerének köszönhetően alig ismert infókat is megtudhattunk ezekről a folyamatokról.

Mindezt azonban le is bontják az istállók. Gyakorlatilag a leintés pillanatában megkezdődik a folyamat, nem vesztegetnek egyetlen percet sem. A folyamat ráadásul gyors is, ami nem is csoda: mindenki menne már pihenni a nyári szünet előtti utolsó Forma-1-es futam után.

A munka sok helyen párhuzamosan zajlik, de az elsők között szerepel, hogy az F1 és az FIA szakemberei a saját holmijukat összekapják. Viszik a fénypaneleket, a rajtlámpát, de még a beléptetőkaput is, így tulajdonképpen a sokáig maradó személyzet hivatalosan nem is tudnak kicsekkolni a Hungaroringről.

Ezt követik a csapatok, akik kamionjaikkal minél közelebb próbálnak jutni a garázsokhoz. Megint megtelik a célegyenes és a bokszutca, akár egy kamionparkoló. A munka folyamatos, a láthatósági pólós emberek a garázsokat és az alkatrésztárolók beltartalmát pakolják ki először.

Az utolsók között a motorhome-ok bontódnak: ezeket is elkezdik azért kicuccolni, de a személyzet egy része még a futam után is ellátást kap. A paddock ilyenkor azért már nem legszebb arcát mutatja, kerülgetni kell a kukákat, a gumikat tologató csapattagokat vagy épp a targoncákat.

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