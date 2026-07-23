A Forma-1-es csapatok az európai versenyhelyszíneken saját motorhome-jaikat állítják fel a paddockban. A létesítmények az egykori lakóautókból, pótkocsikból mára több emeletes üveg-fém – esetleg alpesi jellegű fa – palotákká fejlődtek, melyeket kamionok tucatjai szállítanak a helyszínekre és csapattagok tucatjai építenek fel, majd bontanak le.

Nincs ez másképp a Hungaroringen sem, ahol a Magyar Nagydíjat megelőző csütörtök reggelére immár tényleg elkészültek a főhadiszállások. Noha 11 csapatos jelenleg a mezőny, motorhome-ból mégis 14 van, ugyanis az F1-nek, az FIA-nak, a Pirellinek és a DHL-nek is van ilyen létesítménye. Ha nem jön ki a matek, az nem véletlen: azért nem 15 a motorhome-ok száma, mert a Red Bull és a Racing Bulls közös fedélen osztozik – igaz, ez méretében kitesz kettőt is.

2026-ban a Forma-1-es mezőnyében egy vadiúj, és egy megújuló csapatot is találunk. Ennek fényében mind a Cadillac, mind az Audi olyan motorhome-ot épített, melyet korábban még nem láthatott a magyar közönség. Ezeket is láthatod alábbi galériánkban, abban a sorrendben, ahogy a paddockban is helyet foglalnak!